Kaminski aclara su futuro sentimental: “Si va a existir una relación con Camila (Andrade) no lo sé, no hay que escupir al cielo”

Luego de aclarar que solamente él, Francisco Kaminski, es el responsable del quiebre matrimonial con su esposa Carla Jara, y que los mensajes que reveló en redes sociales la exfigura de Mekano dejando en evidencia la relación con Camila Andrade no “corresponden a la verdad” de su separación, el animador de La Red no descartó que a futuro pueda emparejarse con su excompañera de animación en “Caja de Pandora”.

“No hay ningún tipo de relación ni tampoco la hubo. Lo único que pasó entre nosotros fue un beso en el Festival de Puente Alto, que lo pidió la gente después de tres días”, contó en lun.com el animador, quien insistió en que los mensajes que reveló su exesposa en redes sociales fueron sacados de contexto, ya que antes de viajar a Brasil en la fecha donde Jara supo de ellos, el matrimonio ya estaba en crisis.

No hay ningún tipo de relación (sentimental con Camila Andrade) ni tampoco la hubo — Francisco Kaminski

La versión de Francisco Kaminski

“Nos fuimos peleados. Carla interpretó a su manera y se enojó, pensó que había una relación”, aseveró Kaminski. “Ella le escribió a Camila desde mi teléfono, por eso Camila contestó”, reveló.

“En marzo se quebró todo y decidimos (con Carla) que después del cumpleaños de mi hijo, el 18 de marzo, yo me iba de la casa, pero ya estábamos separados, haciendo las cosas de forma independiente”, apuntó.

Reticente a la hora de reconocer si hubo algo entre él y Andrade más allá del comentado beso en el Festival de Puente Alto, Kaminski asegura que “eso da lo mismo. Nos hemos encontrado (con Camila) para conversar de este asunto, porque somos los más perjudicados y la gente nos apunta, pero no hay un afán de conquista en este escenario que ha sido tormentoso e injusto”.

“No hubo una infidelidad porque no pasó nada con Camila antes de que me separara”, insistió el animador, quien de todos modos, y luego de ser consultado en el medio de circulación nacional por si mantiene “una relación amorosa con Andrade”, explicó que no descarta nada a futuro.