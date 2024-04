Kaminski responde a la revelación de Carla Jara de mensajes que le envió Camila Andrade: “Debiera cargarla conmigo”

Luego de la reveladora publicación que anoche realizó Carla Jara en sus redes sociales, donde develó los mensajes que Camila Andrade le envió a mediados de febrero a su esposo de ese entonces, Francisco Kaminski, fue el propio conductor de La Red quien respondió a su exesposa este viernes.

“No sé porqué Carla hace esto, ella debiera cargarla conmigo, el tema es conmigo”, señaló el animador en entrevista con un medio de circulación nacional, donde insistió en que más allá de los cuestionamientos de Jara a Camila Andrade, por involucrarse sentimentalmente con él, la única persona responsable del quiebre es el mismo Kaminski.

La respuesta de Kaminski a Carla Jara

“Aquí el único responsable del quiebre del matrimonio soy yo, no hay una tercera persona, todos los dardos deberían apuntarme porque yo era su marido y esto no es una pelea entre dos mujeres”, dijo en lun.com.

“Los mensajes (de WhatsApp) que muestra ahora Carla a Camila tienen una historia y no corresponden a la verdad”, se excusó el rostro televisivo, quien aclaró que “nuestra relación con Carla venía con problemas y peleas, tuvimos varios quiebres pero lo intentábamos, y se me fue yendo el amor lentamente”.

Enfrenté a mi exseñora con la verdad y que tenía que terminar la relación antes que ocurriera un engaño, o mirar para el lado — Francisco Kaminski

“Yo decidí terminar mi relación, y antes de terminarla no me involucré con una tercera persona, ni con Camila ni con nadie. Se está acusando a una persona inocente”, insistió Kaminski, quien señaló que “mi exseñora siempre le tuvo celos de cierta manera (a Andrade). Con Camila efectivamente tenemos buena onda, como compañeros de trabajo, y si decidí terminar mi matrimonio fue por eso, porque no me podía estar pasando algo con otra mujer estando en un compromiso”.

“Enfrenté a mi exseñora con la verdad y que tenía que terminar la relación antes que ocurriera un engaño, o mirar para el lado”, aseguró.