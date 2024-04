“No se la van a llevar peladas”: Pablo Herrera presentó una querella en contra del programa “Antídoto” tras parodia

El día de hoy, el cantante Pablo Herrera presentó una querella en contra del programa de humor “Antídoto” emitido por Mega y animado por el comediante Fabrizio Copano. Él se dirigió a Tribunales de Justicia junto a su abogada Macarena Palma y su pareja Karoll Román para interponer dicha demanda.

La abogada Macarena Palma declaró al programa Estilo Chic que “vinimos a presentar una querella en contra de María José Quiroz, Kurt Carrera y todos los que resulten responsables por los delitos que se cometieron en contra de la Ley de Propiedad Intelectual. Acá se utilizaron dos temas de mi representados que están inscritos a su nombre y sin autorización de él”.

“Además de eso está el delito de injurias porque se dañó el honor y la honra de mi representado con esta caracterización que se le hizo en el programa ‘Antídoto’ de Megavisión. Todo esto fue con publicidad”, agregó y especificó que el caso se va a tramitar en el Octavo de Garantía.

Las declaraciones de Pablo Herrera en Tribunales

Al ser consultado por sus impresiones por el medio en cuestión, el artista aseguró que estaba muy tranquilo, “nunca había tenido que hacer algo así porque nunca me había pasado algo de tan mal gusto. Mi idea es sentar un precedente para que no lo hagan con otras personas, conmigo ya lo hicieron”, declaró.

“No se la van a llevar peladas, no estoy para que me agarren para el leseo. Yo tengo una carrera de más de 40 años, la gente me quiere mucho. Así como he hablado de otras cosas, no voy a dejar que pasen por arriba mío”, agregó.

Pablo Herrera se dirigió en específico a uno de los involucrados en la demanda, el comediante Kurt Carrera. “Al Kurt, que me cae muy bien, pero sorry (perdón), eso no se hace amigo. No se hace”, cerró.

Las parodias de la discordia

A finales de marzo, en el programa de humor animado por Fabrizio Copano, “El Antídoto”, mostraron los polémicos dichos de Pablo Herrera sobre que había que correr bala a los delincuentes y su descargos en contra de la comunidad haitiana.

Esto lo parodiaron de mano de la actriz María José Quiroz, quien salió con una peluca canosa, y fue presentada como “Pablo Horrores”. Ella cantó una reversión de “Tengo Amor” del artista, en donde hizo alusión a las palabras xenofóbicas del cantante.

El cantante hizo públicos sus descargos por esta parodia, y contó que fue a la SCD (Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales) ya que haber utilizado su canción era “absolutamente ilegal”.

Por esto, el programa modificó la parodia por las amenazas de demanda y los descargos de Pablo Herrera. “No nos dolió las amenazas de demanda, pero hay algo que nos llamó la atención, porque nos encontró fome”, señaló Copano.

Acto seguido, hizo eco de las palabras de Herrera, quien propuso que en vez de “Horrores” le podrían haber puesto “Pablo Herrereitor” e hicieron una nueva parodia “a ver si resulta más chistoso”. Ahí, apareció el actor Kurt Carrera totalmente desnudo, mostrando sus nalgas y tapando su parte delantera con una guitarra, para luego personificarse como Arnold Schwarzenegger en la película Terminator.