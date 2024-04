“Sale vestida como Maite Orsini”: Camila Andrade responde a Carla Jara diciendo “es tu palabra contra la mía”

Camila Andrade, quien ha sido señalada como la presunta tercera en discordia en la relación entre Carla Jara y el animador Francisco Kaminski, hará su defensa esta noche a las 7 de la tarde en el programa ‘Que te lo digo’ de Zona Latina. La respuesta de Andrade surge luego de que Jara hiciera públicas unas conversaciones vía WhatsApp en las que acusa a Andrade de ser la causa de la separación con Kaminski.

En un adelanto del programa compartido por los periodistas del canal Zona Latina en redes sociales, Andrade se defiende de las acusaciones de Jara y niega cualquier intento de capitalizar la situación mediáticamente.

“Yo no quería que esto escalara más, porque es súper fácil, es tu palabra contra la mía . Podría haberlo hecho al segundo día, pero dije ‘no quiero levantar más polvo de esto’, no quiero que la gente piense que yo quiero ser parte de un circo, yo nunca he pensado en ir a sentarme a un programa pagado, jamás he pensado en eso”, declara Andrade en el adelanto del programa.

La revelación de Carla jara

Solo ayer jueves por la noche, Jara utilizó su cuenta de Instagram para exponer los mensajes que envió a Andrade el pasado 12 de febrero, tras enterarse de las conversaciones entre ella y su esposo. En uno de las conversaciones escritas la exchica Mekano le expresó su desaprobación ante la supuesta conducta de Camila y la instó a reflexionar sobre el impacto de sus acciones en una familia donde el principal afectado es un niño.

El enfrentamiento entre las dos mujeres ha generado gran interés en la opinión pública, y se espera que la intervención de Andrade en el programa de Zona Latina arroje luz sobre los eventos que condujeron a este triángulo amoroso, cómo empezó y si es que en algún momento terminará.

Una curiosa reacción ha tenido también la gente que ha visto el adelanto de la entrevista de Andrade, la cual fue publicada en redes sociales. Ahí mismo, muchos hicieron ver que la comunicadora sale vestida muy sobria, sin mucho escote y con una blusa negra, muy parecida a las que usaba la diputada Mait Orsini en el Congreso cuando también se supo que algo pasaba en su vida amorosa con Jorge Valdivia.

“La blusa te combina con las patas”, “Luce igual que la Maite Orsini cuando la acusaron de amante”, “Es como la Orsini hablando en el Congreso desmintiendo que conocía al Mago”, son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en Instagram.