Eskarcita recordó tóxica relación que tuvo: “Le pedía a Dios con tanta fuerza que me sacara de ahí”

Eskarcita, conocida por ser una de las finalistas de Gran Hermano Chile, abrió su corazón durante una conversación íntima que se verá en el próximo episodio de “La Divina Comida”. Según un adelanto exclusivo obtenido por Página 7, la joven compartirá detalles impactantes sobre una relación tóxica que marcó su juventud.

En el capítulo de “La Divina Comida” que se verá este sábado, la exjugadora de Gran Hermano compartirá con la modelo Nicole Moreno, el periodista Roberto Cox y el alcalde de Conchalí, René de la Vega.

Tal como constató el medio ya mencionado, Roberto Cox buscará ahondar más en las experiencias amorosas de la chica reality. Según se podrá ver esta noche, el periodista le consultó: “¿Algún amor antes de entrar al reality? ¿Un amor de adolescencia que te haya marcado?”.

Eskarcita no dudó en compartir su experiencia. “Tuve una relación larga. Duré como cinco años, desde los 15 hasta que entré al reality”, confesó. Sin embargo, lo que comenzó como una historia de amor adolescente pronto se convirtió en una pesadilla emocional.

Con un tono de sinceridad, Eskarcita describió la relación como una espiral de autodestrucción. “Venía mal de antes, de ir y volver, de hacerse daño, de que tu familia no lo quería, de verse a escondidas y toda esa toxicidad”, admitió.

“Lo conocí a los 15, en una faceta muy mala de mi vida, en la que estaba descubriendo, siendo rebelde, escapándome de la casa”, contó la joven.

Recordando momentos oscuros, Eskarcita compartió un episodio particularmente doloroso. “Me acuerdo de que en una pelea terminé como a las 4 de la mañana tirada en la calle, sola, lloviendo. Le pedía a Dios con tanta fuerza que me sacara de ahí, sentido de vivir o de algo que hacer”, relató.

“Me daba cuenta de que eso no me convenía, porque vivía mal, triste, con pena, vivía sin sentido, no sabía qué hacer, a qué dedicarme, porque estás con alguien que te estanca, que te amarra o que te amolda a lo que él quiere ser”, confesó Eskarcita.

En ese sentido, la joven reflexionó que su llegada a Gran Hermano cambió su vida.