“Me han hecho reír con cada cosa”: Carla Jara agradeció el apoyo que he recibido tras su mediática separación

El escándalo farandulero del mes alcanzó un nuevo punto álgido esta semana después del descargo de Carla Jara a través de redes sociales; la entrevista que le dio Francisco Kaminski a LUN afirmando que no descarta una relación futura con Camila Andrade; y las revelaciones que Kaminski y Andrade dieron en “Que te lo digo”, en donde se confirmó un acercamiento romántico entre los dos.

En esta turbulenta historia que ha dado muchos giros y se ha ido desarrollando a fuego lento durante Abril, la constante ha sido el apoyo que ha recibido Carla Jara. Ella fue quién destapó esta gran olla, y en todo momento su fanaticada ha estado detrás de ella defendiéndola de su expareja y Camila Andrade.

La rabia de Carla Jara

Jara ha alzado la voz en dos ocasiones, ambas para desmentir. La primera fue la bomba que desató todo este escándalo cuando reveló que el fin de su relación con Kaminski no fue en buenos términos y debido a terceras personas, en específico una compañera de trabajo. Esto en respuesta directa al animador que dijo que fue una separación amistosa.

La siguiente fue cuando Camila Andrade rompió el silencio después de semanas de especulación en donde negó haber estado involucrada en el término de la relación entre Jara y Kaminski. “Durante estas últimas semanas, he enfrentado momentos difíciles al ser objeto de difamaciones que buscan dañar mi imagen y reputación(...) Quiero dejar en claro que no he sido infiel ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa”, escribió en sus historias de Instagram.

Esto despertó la furia de Carla Jara, quien se dirigió a la misma plataforma para desmentir a Andrade. “Ahora tienes la patudez y el descaro de decir que estás pasando ‘momentos difíciles’, ¿por qué no lo pensaste, de andar hablando con Francisco el 12 de febrero, cuando te escribí directamente para decirte que habías arruinado mi matrimonio?”, escribió.

“Quienes lo hemos pasado realmente mal es esta familia que se derrumbó después ese día, estoy cansada de tanta mentira y de que me quieran dejar como la celosa, impulsiva y mentirosa, cuando he estado aguantando no contar nada”, agregó.

El agradecimiento de Carlita Jara

En las redes sociales el apoyo hacia Carla Jara ha sido indiscutido. Ella ha sido trending topic en X (Twitter) durante múltiples días, y se ha llenado de cariño y gente respaldándola. Además, se han creado memes sobre el escándalo mediático, y la involucrada agradeció el cariño de las personas y las risas que le han provocado durante este difícil periodo de su vida.

“Oye me han hecho reír con cada cosa que me mandan. Muchas gracias por tanto cariño, y hacer que este momento sea más llevadero”, escribió en su cuenta de Instagram.

Historia de Carla Jara Captura: Instagram

Comentarios sobre Carla Jara Captura: X (Twitter)

Comentarios sobre Carla Jara Captura: X (Twitter)

Comentarios sobre Carla Jara Captura: X (Twitter)

Comentarios sobre Carla Jara Captura: X (Twitter)

Comentarios sobre Carla Jara Captura: X (Twitter)

Comentarios sobre Carla Jara Captura: X (Twitter)