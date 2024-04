“No soy esa persona”: Camila Andrade no descarta infidelidad de Kaminski a Carla Jara con otra mujer

La animadora de “Caja de pandora”, Camila Andrade, insistió en no haberse involucrado sentimentalmente con Francisco Kaminski mientras ambos estuvieron emparejados con otras personas, y aseguró en una entrevista dada a un programa de farándula que la acusación de infidelidad que realizó Carla Jara de su exesposo habría sido con otra mujer.

La figura televisiva, de este modo, se desmarcó en “Que te lo digo” de cualquier acusación que Jara hizo de ella en redes sociales, donde incluso reveló una serie de mensajes por WhatsApp que Andrade tuvo con Kaminski durante los primeros días de febrero, cuando el matrimonio estuvo de vacaciones en Brasil.

¿Otra protagonista en infidelidad de Kaminski?

Si bien reconoció la existencia de dichos mensajes con el animador, y precisó que no desmiente las acusaciones de Jara respecto de una infidelidad de su exmarido, la figura de La Red no descartó que la persona que acusa la exintegrante de “Mekano” sea otra mujer.

“¿Qué me pasó a mí? ¿Qué sensación tuve en ese minuto? Me dio mucha angustia, me sentí muy complicada, porque esa misma noche a mí me escribe Las Últimas Noticias, precisamente por eso (acusación de infidelidad de Jara), y el periodista además, internamente, me dice que ella al dar la entrevista, y esto no sale públicamente, pero asegura que soy yo esa tercera persona”, contó Andrade.

“Yo no soy esa tercera persona. Yo no soy la causante del quiebre matrimonial, ni soy parte de la infidelidad de la cual ella ha hecho referencia o ha aludido a través de sus palabras, porque no ha sido exactamente, desde lo literal, lo que ella ha dicho”, enfatizó.

“Ella ha dicho que ha existido una tercera persona desde una relación, desde involucrarse, pero yo no sé si haya dicho hasta ahora que hay una infidelidad respecto a eso, pero ella tira todos los dardos apuntando hacia eso”, concluyó la animadora, dejando abierta la posibilidad a que Kaminski le fuera infiel a su exesposa con otra mujer antes que ambos comenzarán a frecuentarse “en marzo”, cuando ya se encontraban solteros.