Claudia Schmitd culpa a Camila Andrade de separación de Kaminski y Carla Jara: “Es como si hubiese querido que se supiera”

La crisis matrimonial entre Francisco Kaminski y Carla Jara, que derivó en el fin de la relación de más de una década entre el rostro de La Red y la exintegrante de “Mekano”, por una eventual infidelidad del animador con Camila Andrade, fue el tema excluyente anoche en el programa “Zona de estrellas”, donde una de sus panelistas, Claudia Schmitd, aseveró que la conductora de “Caja de Pandora” fue la responsable de la separación.

Y es que luego de las declaraciones que cada uno de los protagonistas del triángulo amoroso ofreció en diversas plataformas, con Jara acusando en sus redes sociales a Andrade de tener una aventura con su esposo desde antes de su viaje familiar a Brasil (en febrero), Kaminski reconociendo un interés sentimental hacia la animadora luego de separarse de su esposa, o la propia Camila insistiendo en que ella no fue infiel con la figura de La Red mientras estuvo casado, desataron la indignación en la uruguaya.

Las críticas de Claudia Schmitd a Andrade

“Yo sí siento que ella (Camila Andrade) es responsable. Porque, por supuesto, si yo sé que esa persona, que en este caso es Kaminski, tiene un matrimonio, no se ha ido de la casa, conozco toda la historia porque seguramente la conoce, porque obviamente una siempre le pone el hombro para que llore un poco el hombre de los problemas que tiene en la casa, y todo eso. Y tú andas mandando mensajes a las dos de la mañana. ¡Loco! Tú no estás entendiendo el tema”, aseveró.

Ese tipo de comportamiento, de mandar mensajitos a las dos de la mañana, cuando sabes que él está con su familia, que todavía no hay un término definitivo, eso no se hace — Claudia Schmitd

La molestia de Schmitd prosiguió con Andrade, a quien apuntó de ser la responsable de romper una familia que no sólo estaba compuesta por ambas figuras mediáticas, sino que tenía en ella a un hijo.

“Y menos, menos, cuando hay una familia con un menor de edad entremedio. Porque quizás la Camila no es mamá, nunca tuvo una relación de un matrimonio, y tiene un estilo de vida diferente. Pero ese tipo de comportamiento, de mandar mensajitos a las dos de la mañana, cuando sabes que él está con su familia, que todavía no hay un término definitivo, eso no se hace”, agregó.

Zona de estrellas. Fuente: Captura de pantalla del programa "Zona de estrellas", del canal Zona Latina.

Sus dichos fueron respaldados por Manu González, quien aportó que ese tipo de actitudes son típicas “de un amante, es típico de la amante”.

“Ahí hay una responsabilidad de Camila. ¡No se hace! Porque ahí una mujer (...) cada uno puede hacer lo que quiera, eso no se debería hacer. Yo no lo haría. Aguantaría que este flaco saliera de su casa, aguantaría que que él tenga su departamento, aguantaría que las cosas estuviesen sumamente claras, y ahí sí, rienda suelta”, sinceró la uruguaya.

Claudia Schmitd. Fuente: Captura de pantalla del programa "Zona de estrellas", del canal Zona Latina.

“¿Qué tengo que estar mensajeándome a las dos de la mañana? En todo caso que él me escribiera a mí, cuando él pudiese hablar. Es distinto”, dijo Schmitd.

“¿Sabes qué? Te lo voy a decir así. Es como que si ella hubiese querido que se supiera”, cerró.