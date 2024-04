“Fue como un ají en...”: Nicole Block se fue en contra de Pancho Melo y se refirió a su conflicto con el actor

La actriz Nicole Block desclasificó un episodio de bullying que habría vivido en el set de la teleserie de Mega, “Tranquilo Papá”. Ella habló con Pamela Díaz sobre esta vivencia durante su paso por el reality de Canal 13, “Tierra Brava”.

“Renuncié, no me gustó la hue***. (Los actores) son demasiado levantados de raja (sic), lo pasé pésimo, me hacía bullying”, develó la actriz, quien luego profundizó en la serie de problemas que habría tenido con el destacado actor, Francisco Melo, en la producción donde trabajó.

“El hue*** trató de que me echaran, dejé la ca**. Me echó del set una vez porque metí ruido, porque me tropecé cuando dijeron ‘acción’. Le fui a pedir disculpas y me dijo ‘sale’. Es un déspota, se cree que es de otra raza”, reclamó.

“La productora ejecutiva me dijo que las ha dejado llorando a todas, una acción reiterada de este tipo, y ellas no hacían nada porque él pedía disculpas. Hubiera pasado ahora, ya no tiene pega, pero pasó hace siete años”, finalizó.

El relato de Nicole Block

Nicole Block participó de la gala Arsmate Awards 2024 en donde se refirió al encontrón que tuvo con el actor, y no se guardó nada. “El conflicto que tuvo con Pancho Melo fue que si tú sigues su carrera, él tuvo que hacer teleserie tras teleserie tras teleserie, para llegar a donde está. En cambio, yo hice una de nana y llegué a donde él está, eso fue como un ají en cierta parte para él”, comenzó.

“Yo no sabía de su carrera porque no me interesa. A mí me interesa el arte, soy una amante de la música clásica, de hecho he producido tres conciertos de orquestas sinfónicas: uno en el GAM, otro en Corpartes y otro en Estados Unidos”, divagó.

Si es que Pancho Melo le habría hecho bullying, ella afirmó que sí. “Básicamente, era una niñita que iba a acusarme a producción cada vez que no le parecía algo”, cerró la actriz.