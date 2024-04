“Tal vez se suscribe”: Camila Nash asegura ser “valiente” por subir contenido en Arsmate y cuenta qué le dijo JC Rodríguez

Hace ya poco más de un año que Camila Nash, la exchica reality nacional, se decidió a subir contenido a la plataforma de pago para adultos Arsmate, una apuesta que califica de “valiente” y que en estos meses le ha permitido conectarse con su “erotismo” y “sensualidad”.

Radicada en México desde 2022, Nash regresó por primera vez al país como parte del grupo de destacadas generadoras de contenido del sitio erótico criollo que dijeron presente anoche en la premiación anual de Arsmate.

La experiencia de Camila Nash en Arsmate

“Estoy muy feliz de estar en mi tierra. Hace mucho tiempo que no venía a Chile. Ahorita me encuentro viviendo en México, hace dos años, y hoy (sábado) estoy acá, en un evento súper lindo. Estoy súper, súper contenta”, reconoció a publimetro.cl la otrora recluta de “Pelotón”.

“Yo soy creadora (de contenido) desde hace un año (en Arsmate), desde enero de 2023. Y esta ha sido una experiencia para partir valiente, porque vengo de una familia bastante conservadora, y yo jamás me hubiera imaginado hacer contenido exclusivo”, agregó Camila, quien justifica su decisión de explorar su erotismo y sensualidad en una plataforma para adultos debido a que desde “siempre fui muy sensual”.

“Siempre fui muy sensual. Por ejemplo, me gustaba mandarle fotos a mis chicos, mis novios, como que era lo que me gustaba. Y he disfrutado esta experiencia un montón porque me he conectado mucho con mi erotismo, con mi sensualidad”, explica Nash, quien si bien hasta el momento solamente ha realizado sesiones en solitario, no descarta en un futuro alguna colaboración con otra generadora de contenido.

Camila Nash estuvo anoche en la premiación anual de la plataforma para adultos "Arsmate", en la que ella es generadora de contenidos. Fuente: Publimetro.cl.

“Yo abrí mi plataforma en México, porque creo que en Chile no me hubiera atrevido, y sí, lo hacía sola, pero siempre con un equipo (de trabajo). Con maquillaje, fotógrafo, una locación. Me encanta hacer un show de mis sesiones fotográficas. O sea, armo toda una escena, y lo paso increíble. Nunca he hecho colaboraciones, pero he estado hablando con amigas y sí me gustó la posibilidad, pero de momento no se ha concretado”, contó.

Los comentarios de Julio César Rodríguez

“Pero sí me preocupo siempre de estar innovando. Con vestuario, innovando con algún lugar, porque sabes que tú vas cambiando también. Yo partí, quizás, medio romántica, tuve otra época media dark, tuve una época medio animé. Como que Arsmate me va acompañando con mi personalidad”, prosigue la mediática, quien aclara que “no me cierro a la posibilidad de alguna colaboración, obviamente mientras las dos partes estemos conformes con los límites”.

¿Y qué dice tu ex, Julio César Rodríguez?

- En cuanto a Julito, hemos conversado ahora que ya volví a Chile, hemos tenido un par de conversaciones, pero respecto de Arsmate en específico, no hemos tocado el tema. Vamos a ver qué opina. Tal vez se suscribe.