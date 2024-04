Amigo de Fabio y conocido de Pamela Díaz: Quién es Austin Palao, el cantante peruano anunciado como nuevo integrante de “¿Ganar o Servir?”

Pocos días faltan para que comience oficialmente el nuevo reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, inicio que está programado para este domingo 21 de abril, después de la gran final de “Tierra Brava”, y aunque todavía falta, desde la estación de Inés Matte Urrejola ya anunciaron a un nuevo participante que se prepara para sumarse a los ya confirmados 16 concursantes iniciales.

El nombre del nuevo participante es Austin Palao, que fue presentado como un “galán peruano”, que es conocido en ese país por ser el “mejor amigo” del finalista de “Tierra Brava”, Fabio Agostini.

Quién es Austin Palao

Oriundo de El Callao, Austin se inició en la televisión a los 18 años cuando participó en un programa de competencias de la TV peruana, y luego en otro similar durante varios años. Desde entonces la TV peruana lo ha visto en programas de pareja como “El Poder del Amor”, acompañado por Shirley Arica, y un programa de cocina donde participó ni más ni menos que junto a su padre.

“En programas de competencia tengo bastante experiencia, pero no en realities. Pero en ‘El Poder del Amor’ estábamos en una casa 16 horas al día, así que tengo algo de noción de tener que compartir todo el día con gente”, contó Austin sobre su experiencia en televisión.

Austin Palao

Fue precisamente en uno de los programas de competencias donde conoció a Fabio, a quien define como uno de los pocos amigos que ha hecho en televisión. “Fabio es mi hermano, es de mi círculo más cercano. Fue de las primeras personas, junto con su hermano Bruno, en empatizar muy bien conmigo. Nos íbamos de fiesta y de viaje muchas veces, nos hemos aconsejado, escuchado. Me he ido a Canarias a pasar Navidad y Año Nuevo con su familia incluso, tenemos una relación como de hermanos”, señaló.

Y tal como el español, Austin tiene una rutina de ejercicios muy intensa, lo que sin duda lo ayudará en “¿Ganar o Servir?”. “No hay día que no vaya al gimnasio, es algo tan natural en mí como levantarme y tomarme un café. Aunque hace mucho que no hago competencias como tal, siempre estoy en ritmo y es cosa que me acople. Porque cuando yo entro a un formato de este tipo, mi intención siempre es ganarlo”, aseguró.

Cercano a Pamela Díaz

Y aunque dijo tener una personalidad más serena que Fabio, el peruano indicó que eso no lo hace menos interesante como participante. “Yo no soy conflictivo, lo que no quita que si alguien se pasa de listo lo voy a poner en su sitio en una, sea quien sea. Yo también me quiero comer al mundo, pero tengo mi forma. Él tendrá la suya”, indicó

Por su amistad con Fabio, Austin se hizo cercano a Pamela Díaz, quien incluso le dio algunos consejos antes de ingresar al reality. “Pamela me cae muy, muy bien, es súper buena onda, súper chévere. Fui a Chile para el cumpleaños de Fabio y ella se portó excelente conmigo, me dijo las cosas que le gustan al público chileno y me dio consejos, que me muestre tal cual yo soy”, contó el peruano.

En tanto, desde la pandemia, el joven ha estado trabajando en su carrera como cantante, con temas como “Ella”, “No hay nadie más”, “Tú me encantas” y “No quiero perderte”, llegando a ganarse un premio Heat el año pasado como artista tendencia por la canción “Mejor sin ti”. “Tenía planificado lanzar una canción ahora que se llama ‘La Reina’, un merengue bien bailable. Como se topó con el reality, pienso lanzarlo en el encierro. De hecho quiero lanzar mínimo dos canciones, ojalá tres”, reveló el joven, agregando que espera que el programa le permita hacer conocida su música en Chile.