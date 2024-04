“Aparte de feo, anda pato”: Sebastián Ramírez se lanzó sin filtro contra Kaminski y lo tildó de “sinvergüenza”

Sebastián Ramírez, sorprendió al sumarse al escándalo que sacude la farándula chilena. Las acusaciones de infidelidad contra Francisco Kaminski, animador de La Red, han desatado una ola de comentarios ácidos por parte del influencer. En un acto sin filtro, Ramírez tildó a Kaminski de “sinvergüenza” y otros calificativos.

Cabe destacar que recientemente el presentador de La Red dio a conocer que junto a Camila Andrade iniciaron un romance tras su separación de Carla Jara. Sin embargo, la exmekano insiste en que esta relación se dio cuando aún estaban en pareja, y expuso algunos mensajes privados que dan cuenta de la presunta infidelidad.

En medio de esta polémica, el chico reality lanzó una lluvia de críticas contra el comunicador. Utilizando su cuenta de Instagram como plataforma, el influencer compartió una serie de historias en las que se mofaba de Kaminski. “Oye yo no me creo lindo ni nada, ni rico, cero, pero no te podí comer a este c... feo. Aparte sin vergüenza”, soltó Ramírez en una publicación acompañada de una fotografía del animador.

Pero la crítica no se detuvo ahí. A través de dos videos llenos de ácidos comentarios, Ramírez continuó arremetiendo contra Kaminski, llegando incluso a cuestionar su apariencia física: “Aparte de feo anda pato... entonces nadie entiende nada”, expresó.

Ramírez no dudó en expresar su apoyo incondicional hacia Carla Jara, dejando en claro su posición respecto a la situación: “Y aparte es barsa el hue... No te podís cag... a la Carlita Jara. Es una princesita. Es barsa este hue...”, añadió sin tapujos.

Revisa las declaraciones del exjugador de Gran Hermano recogidas por el portal de farándula @Tiomichi.cl