Tras confesiones de romance: Kaminski y Andrade son troleados en Wikipedia por “infiel” y “terror de los casados”

Luego que en una reveladora entrevista televisada Camila Andrade confesara que la relación con Francisco Kaminski pasó de lo laboral a “algo más” y el propio animador revelara que siente cosas por ella, tras su separación con Carla Jara, los cibernautas hicieron justicia con sus propias manos, pero de manera más “intelectual”, a través de Wikipedia.

Así se puede ver al leer ambas biografías, donde les refriegan su relación, acusándolos de infieles y rompe hogares.

“Francisco Andrés Kaminski Candia alias(guaton gualo).... Fue animador del programa Sábado por la noche... Y se sabe que es un infiel”, escribieron de entrada. Pero lo peor viene después.

“Estuvo casado con Carla Jara, no respetó su matrimonio y la traicionó con Camila Andrade. No tiene ni un brillo como hombre, el más feo y deforme de Chile. No tiene respeto por su familia, ha criticado a su padre por años pero es igual o peor de rata que él. Se jura rico y es horrible de feo, cree que todas andan detrás de él (la que se lo queda pierde).

“...Entró a la universidad para estudiar periodismo pero se titula de aweonao máximo”, escribieron a modo de troleo.

Wikipedia Francisco Kaminski

Trolean a Camila Andrade en Wikipedia

Camila Andrade tampoco se salvó de la “justicia social” del amor, y fue troleada en la biblioteca virtual.

“Camila Andrade Mora es una actriz, presentadora de televisión, modelo y ganadora de un concurso de belleza chilena que ganó Miss Mundo. Además de eso se ha cagado a 3 matrimonios hoy el de Carla Jara y Francisco Kaminski es su amante. El terror de los casados. No deja a ninguno con cabeza”, escribieron, según consignó el medio Infama.

Actualmente, su perfil fue corregido.

Wikipedia Camila Andrade

La confesión de Andrade

Fue en entrevista con el medio Que te lo digo, que Camila Andrade confesó que la amistad mutó con Kaminski luego de su separación con Carla Jara, reconociendo que actualmente hay sentimientos de más que amigos.

“Empezamos a tener una mayor cercanía, a tener más confianza, a contarnos más nuestras cosas”. kaminski, en tanto, reveló que “yo me di cuenta que tenía que estar con Camila el día que nos dimos el beso en Puente Alto”.