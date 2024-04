“Generación 98″: Sofía se enterará de la muerte de Alicia en un desolador momento para la joven

La verdad siempre sale a la luz, reza un refrán popular, incluso cuando esta resulte muy dolorosa. Es lo que le ocurrirá a Sofía en el capítulo que Mega emitirá este lunes de “Generación 98″, pues se enterará tristemente de que Alicia, su madre, en verdad está muerta, y no en Uruguay como le dijeron en un inicio.

Se trata del episodio 175 de la exitosa teleserie nocturna, al cual Página 7 accedió a través de Mega Go.

Cabe recordar que la detective Cecilia Parra, de la Brigada de Homicidios, visita a Juan José a su residencia con nuevos e importantes antecedentes del caso. En medio de la conversación, “Sofi” regresa del colegio a casa.

Es entonces que la policía, interpretada por María José Illanes, supone que ella es la hija de Alicia y, luego de presentarse, le señala que necesita convesar en privado con ella.

Sofía queda desolada con la noticia

La joven sabe que la detective le proporcionará información acerca de su madre, por lo que accede sin pensarlo dos veces.

Durante el episodio no se aprecia el momento preciso cuando le comunica el deceso, pero en cambio se puede ver a la menor correr desconsolada a los brazos de “JuanJo”.

“Papá, ¿qué está pasando? Pero, ¿murió…? ¿De qué murió?”, pregunta Sofía, hecha un mar de lágrimas.

Frente a esta actitud, su padre intenta que se calme, pero la adolescente reacciona con furia. “¡Cállate!, ¡mi mamá no puede estar muerta!”, responde airada.

“Pero… mi mamá estaba en Uruguay, iba a volver acá, me iba a venir a buscar. Esto no puede ser verdad, ¡ella me está mintiendo!”, acusa totalmente desolada.

A continuación, Sofi hace otra vez callar a Juan José, insistiendo que Alicia nunca le avisó que iba a viajar fuera de Chile, situación que deja intrigada a la detective Parra.

Generación 98

“¿Qué le pasó? Cuénteme, yo soy su hija y tengo derecho a saber”, le exige a la funcionaria policial.

“Quiero saber qué le hicieron, porque algo le hicieron”, reclamó devastada.