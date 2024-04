Naya Fácil respondió a críticas por exhibir su viaje a Europa en redes sociales: “Los tontos y mediocres miran con envidia”

Un usuario de Tiktok cuestionó a la influencer Naya Fácil por “ostentar” su viaje a Europa, el que realiza junto a su hermana. El sujeto la tildó de “falta de humildad”, a lo que la joven reaccionó en sus redes sociales.

Por estos días, y según ella misma dio a conocer, Naya Fácil se encuentra disfrutando de unas vacaciones de España, su primera parada en Europa y donde tiene planeado recorrer varios países por alrededor de un mes, para cumplir su sueño de infancia.

Fue en medio de esta travesía que un tiktoker reaccionó a uno de los registros compartidos con Naya en su Instagram. En el video en cuestión se puede ver a la joven caminando por la ciudad de Madrid, acompañada por una botella de espumante para celebrar su sueño cumplido.

Al respecto, el creador de contenido señaló: “No cuesta nada no ostentar tanto, cuál es la finalidad de esto. Hay gente que no tiene ni siquiera para ir a Pomaire”.

Tras estar al tanto de esta crítica, la influencer respondió a través de sus historias de Instagram. “Jamás subiría algo con el fin de hacer sentir mal a alguien, nunca ha sido mi estilo”, partió declarando.

Sobre sus videos en cuestión señaló que: “Me encanta mostrarles lo que está pasando acá, si salgo o no”, enfatizando que es “muy cuático ver dónde estoy”.

Naya Fácil Naya Fácil respondió a críticas. Vía Instagram

“Ustedes saben lo que he pasado, les he contado toda mi vida (…) Para nosotras (ella y su hermana) es terrible emocionante, todavía no lo creemos”, confesó, recordando a sus seguidores que se encontraba cumpliendo un sueño de infancia que compartía con su hermana.

Finalmente la influencer realizó una fuerte crítica y respondió directamente al tiktoker: “Siento que las personas tontas y mediocres miran con envidia, y las personas inteligentes miran con motivación y esperanza. Que cuando ven que a alguien les está yendo bien, les motiva a que en algún momento también les irá bien; esa es la motivación que tienen que tener”, sentenció.