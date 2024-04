Alison Mandel le para los carros a Karla Rubilar en su enfática defensa de Pablo Herrera

Si bien ya han trascurrido varias semanas de las polémicas declaraciones de Pablo Herrera sobre los inmigrantes, las apreciaciones del cantante aún causan escozor.

Es lo que ocurrió este lunes en una nueva edición de “Todo va a estar bien”, espacio televisivo de Vía X conducido por Eduardo de la Iglesia, instancia en que nuevamente los dichos de Herrera fueron citados durante el programa.

Todo se originó con la consulta del periodista a Karla Rubilar- quien se encontraba en el panel junto a su futuro marido, Christian Pino-, por las palabras del intérprete de “Amor Amor”, quien hizo un llamado a “correrle balas” a los delincuentes extranjeros, y también criticó ciertas costumbres de algunos inmigrantes residentes en Chile.

“Fue horrible, fue súper violento”

“Nos llamó mucho la atención que entrara en ese tema. Él mismo reconoció que hubo una frase que lo enredó, pero también de alguna forma ha tratado de transmitir el sentimiento que tienen algunas personas, pero bien marcado hacia la delincuencia. Yo creo que nunca quiso hacer una distinción del migrante como migrante”, fueron las palabras que alcanzó a decir la exministra de Desarrollo Social cuando fue interrumpida por Alison Mandel, quien también fue invitada a la edición del programa.

“Yo creo que sí quiso. Perdón, soy completamente opuesta aquí, pero lo que dijo y redactó fue horrible. Fue súper violento”, intervino directamente la comediante. “Quizás no lo dijo con las mejores palabras”, terció Pino, pero la humorista insistió en su visión del tema.

“Pero entonces que no lo diga porque fue violento, fue con un aire de superioridad, se burló también de las costumbres. Cuando dijo ‘con sus comidas de mierda’. Y eso a mí me pareció muy violento. Fue muy pedante. No sé si se desdijo o quiso decir algo y después dijo otra cosa, porque yo encontré que fue claro igual en su declaración”, sentenció Alison.