Claudia Schmitd tildó a Camila Andrade de “soberbia” y “poco empática” tras reconocer relación con Kaminski

Claudia Schmitd, panelista de Zona de Estrellas, lanzó duras críticas hacia la animadora Camila Andrade, tildándola de “soberbia” y “poco empática” tras confesar recientemente su “especial acercamiento” con Francisco Kaminski, en medio de las acusaciones de infidelidad que sostuvo Carla Jara.

Fue el pasado viernes que la exanimadora de Caja de Pandora, concedió una entrevista a Paula Escobar en el programa Que te lo Digo de Zona Latina. Allí, Andrade compartió su verdad y reconoció su incipiente romance con Francisco Kaminski, sin embargo, aclaró que esta cercanía inició cuando el presentador de TV ya estaba separado de Carla Jara.

Fue durante un segmento de Zona de Estrellas, que Schmidt no dudó en cuestionar la actitud de Andrade en la entrevista de QTLD. Fue el conductor del espacio, Mario Velasco, quien abrió el debate tras los dichos de la supuesta amante de Kaminski. “Al parecer, algo que puede ser muy decidor, te quiero, Camila lo explica desde la vereda de la amistad. ¿Le crees?”, le consultó Velasco a Schmitd.

La panelista entregó una respuesta contundente, afirmando que “No, no le creo”, agregando que la actitud de Camila le parecía “con mucha soberbia”. En ese sentido enfatizó en la falta de empatía de Andrade.

“Si ella pudiese entender lo que es tener un matrimonio desgastado y que una tercera persona esté tomando tan a la ligera la situación de los otros, quizás ahí podría comprender, y haber tomado otra actitud”, añadió luego.

Al respecto, Schmidt intentó explicar la actitud de Andrade a la hora de abordar la polémica. “Me da la impresión de que es una chica que no ha tenido una relación de pareja estable o un matrimonio. No tiene una familia, no tiene hijos, tiene otro tipo de vida”, sostuvo.

Finalmente, la panelista de Zona de Estrellas insinuó que “Quizás eso hace que no sea una persona que empatice con la situación que estaba viviendo Carla (Jara)”.