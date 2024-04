Daniela Aránguiz habló del ingreso de Claudio Valdivia a Ganar o Servir: “Estoy muy feliz de que él trabaje por segunda vez en su vida”

Este lunes, Daniela Aránguiz debutó como panelista en el programa Sígueme de TV+. Según rumores, la exmekano arribó al programa de farándula, tras firmar un contrato millonario que se especula llegaría a los 4 millones mensuales.

Como era de esperar, la exparticipante de Tierra Brava no perdió la oportunidad, y apenas se sumó al panel, lanzó polémicos dardos. En específico, la ex del Mago Valdivia se refirió al ingreso de su excuñado Claudio Valdivia al reality de Canal 13, Ganar o Servir.

“Estoy muy feliz de que él por segunda vez en su vida trabaje y esté en un reality show“, partió declarando la “cara de cuica”, desatando las risas en el espacio. Enseguida le deseó que “ojalá que llegue lejos, porque es un buen competidor”.

Sin embargo, esto no quedó allí, ya que la rostro de TV aprovechó de enviarle una ácida advertencia al hermano del Mago.

“Lo único que digo es que espero que no hable de mí en el reality, porque estaré señorita, calladita, observándolo. Pero a la primera que hable de mí, mi memoria va a empezar a refrescarse”, sostuvo.

“Espero que vaya a competir y a brillar por él, que lo pase bien y que no hable de mí, porque si no se me va a refrescar la memoria de muchas cosas que sé”, lanzó.

Cabe recordar que tras la confirmación de la llegada de Claudio Valdivia al reality de Canal 13, el exparticipante de Año 0 realizó algunas declaraciones sobre su relación con Aránguiz, quien fuera su cuñada por largos años.

“No tengo ninguna relación con ella, nunca la tuvimos. Nunca nos llevamos bien, a mí ella no me caía bien y yo no le caía bien a ella, porque para ella yo era el hermano ‘mala influencia’”, señaló el exfutbolista a comienzos de abril.

“Yo la conozco hace muchos años, es de esas personas que tira cosas que no son reales y las deja ahí. Y no se va a disculpar jamás de lo que dijo. Hubo muchos episodios donde ella me ha involucrado a mí, a mis hijos y a mi ex”, sostuvo luego.