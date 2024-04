Daniela Aránguiz reveló cómo habría sido el encuentro entre Luis Mateucci y Claudio Valdivia en “Ganar o Servir”

La nueva panelista de Sígueme, Daniela Aránguiz, dio a conocer una “copucha” sobre el reality “Ganar o Servir”. Si bien todavía no vemos al aire el nuevo proyecto de telerrealidad de Canal 13, en la actualidad este inició sus grabaciones hace poco más de una semana.

Incluso, hasta ahora, el propio canal ha dado a conocer algunos de los nombres que podremos ver en la pantalla chica, vestidos de época y dándolo todo en las competencias físicas.

Oriana Marzoli, Coca Mendoza, Pangal Andrade, Gala Caldirola, Raimundo Cerda, Luis Mateucci y Claudio Valdivia, son solo algunos de los participantes confirmados.

Al respecto, la exmekano soltó una “papita” que le hicieron llegar desde el interior de Ganar o Servir, y que guarda relación con el primer acercamiento que tuvo Luis Mateucci con su ex cuñado, Claudio Valdivia, hermano del exfutbolista “Mago” Valdivia.

Aránguiz no perdió su tiempo y lanzó lo que le habría dicho Valdivia al argentino: “Me contaron que él (Claudio Valdivia) fue a saludar a Luis y le dijo a Luis Mateucci: “‘Hola, cómo estás Yo soy Claudio Valdivia. No tengo nada que ver con este problema. No quiero que nosotros nos llevemos mal’”.

Continuando con el tema, Dani dio a entender que el exfutbolista fue muy cordial con el trasandino en su primer encuentro. “Quiero que nosotros nos llevemos bien y ojalá me aprendas a conocer por mi. Y que no me involucres en los problemas que hay afuera”, le habría expresado el exfutbolista a Mateucci.

Cabe destacar que tras el anuncio de su llegada al reality, Claudio Valdivia se refirió a su encuentro con la pareja de su excuñada Daniela Aránguiz, considerando que el público podría estar esperando este encuentro. “Obviamente que yo esté en el reality con Mateucci para la gente va a generar morbo, y yo acepto eso, porque estará entretenido. Y si él me saca el tema, lo conversaremos”, aseguró el exfutbolista en esa ocasión.

En ese sentido sostuvo que: “No conozco en persona a Mateucci. Yo no tengo conflictos de antemano con nadie, tengo que conocer a la gente para saber cómo me cae”.

Finalmente, dio a entender que no esperaba generar conflictos con el trasandino, ya que tanto su excuñada como su hermano rehicieron sus vidas. “Lo que veo hoy día es que él está con Daniela como pareja, y ambos publican en sus redes sociales que están felices, y por otro lado, mi hermano también tiene su pareja y está feliz”, cerró Claudio.