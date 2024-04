“Estoy muy emocionada”: Trinidad Cerda reveló que regresa a la televisión

La ex concursante de Gran Hermano, Trinidad Cerda, quien tras su paso por el reality se aventuró en un viaje alrededor del mundo, estará de vuelta en la pantalla chica chilena con una emocionante noticia.

Después de participar en varios programas de Chilevisión, incluyendo destacadas apariciones en “Podemos Hablar” y “Top Chef VIP”, la joven que se hizo famosa como chica reality decidió tomarse un tiempo para explorar nuevos horizontes viajando por diferentes países.

Sin embargo, su travesía tuvo que ser acortada inesperadamente cuando recibió una oferta para participar en un programa televisivo en Chile, cuyo nombre aún se mantiene en secreto, según reveló ella misma.

“Volver antes de lo planeado”

En una entrevista exclusiva con El Filtrador, la ex chica reality expresó su entusiasmo por su regreso a la televisión. “Tengo que volver antes de lo planeado porque tengo que grabar un programa que me encanta. Aún no puedo contar cuál es, pero no puedo esperar, estoy muy emocionada”, adelantó.

Además de revelar su próxima participación en un nuevo proyecto televisivo, Cerda también contempla la posibilidad de volver a enfrentarse a un encierro, aunque esta vez con una mentalidad renovada. “Sí, volvería a entrar, pero esta vez 2.0. Una Trini mucho más empoderada, confrontacional y sin abstraerme de nada. Pero siguiendo con la misma teoría del amor, que es lo que me hace vibrar todos los días”, afirmó.

Con un toque de misterio, Cerda bromeó sobre la posibilidad de volver a ser parte de un reality show. “Tengo la sensación de que voy a estar encerrada con cámaras de nuevo (dice entre risas). Quizás sea pronto”, concluyó, dejando a sus seguidores ansiosos por descubrir cuál será su próximo destino televisivo.