Finalmente se sabrá quién estuvo detrás de la torcida extorsión a Loreto en “Generación 98″

A raíz de una nueva filtración de “Generación 98″ quedó en evidencia un torcido secreto de uno de los personajes de la teleserie, directamente relacionado con Loreto.

La escena en cuestión aparece en el capítulo 177 de la producción dramática de Mega, a emitirse en los próximos días.

En específico, el secreto que sale a la luz es la persona que extorsionó al personaje de Ignacia Baeza con difundir un íntimo video, en el cual aparecía ella con Vicente, según consigna Página 7.

Cabe recordar que a mitad de la historia, cuando la empresaria gastronómica vivía con culpas y a escondidas su romance con “Vicho”, mantuvo relaciones sexuales con el joven en el restaurante, hecho que quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Luego, un correo anónimo, que adjuntaba el registro, le llegó a Loreto, atormentándola. Su terror era que el video llegara a manos de sus hijos y ellos se enteraran de su relación con el rol de Simón Pesutic.

“Te va a dar ternura y lo vas a entender”

Si bien en un principio se supuso que Hernán “Chico” Olmedo o Pitu Mardones podían haber craneado esta extorsión, finalmente se descubre que fue el propio Vicente.

El joven secuestrará a la mujer, completamente obsesionado con ella, instancia en que le confesará todas las acciones que realizó para haber estado cerca, entre estas, solicitar trabajo en el local de sushi.

“Te voy a contar algo que yo sé que ahora te va a dar ternura y lo vas a entender. Yo hice un acto de amor grande…”, señalará.

“Fue, precisamente, grabarnos haciendo el amor para tú te pudieras atrever a contarle esto a todo el mundo… ¡Sí! Fui yo”, sincerará el exestudiante de Medicina.

“Pero bueno, no me resultó tanto. Después, lo que tuve que hacer fue inventar que me iba al sur”, contará la verdadera versión de los hechos.

“Y luego tú llegaste corriendo a mis brazos, ¡y me encantó! Porque por fin te atreviste a contarle a todo el mundo que esta historia es de verdad”, añadirá el personaje de Simón Pesutic.