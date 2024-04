La decisión de Pato Oñate sobre la educación de sus hijos: “Seguirán aprendiendo sin ir al colegio”

El exnotero de TV Patricio Oñate está viviendo sin duda, los días más difíciles de su vida, luego de la reciente muerte de su esposa María Cecilia Briceño. Estaba afectada hace ya varios meses por un agresivo cáncer estomacal.

Y ahora debe enfrentar su vida en Chiloé junto a sus dos hijos, de 8 y 12 años (Nicolás y Clemente), sobre quienes precisó que no volverán al colegio, tal como lo decidió en su momento con su esposa.

“Si algo tengo decidido es que me quedo en Chiloé y que mis hijos seguirán aprendiendo sin ir al colegio”, dijo en conversación con LUN, precisando que rendirán exámenes libres.

Clases en casa

“La idea de hacer mi vida acá es que siento haber encontrado el lugar donde soy feliz. Tengo trabajo en la municipalidad, tengo amigos que sé que están ahí cuando uno los necesita. Ahora entiendo por qué mi señora quería venirse para acá. Siento que ya soy de este lugar. Santiago no me llama para nada”, explicó.

“Han aprendido de todo y, además, son felices. Nico es un astro tocando acordeón y también es un capo jugando ajedrez, al igual que Clemente. Además, los dos cantan. Yo quiero incentivarlos para que sigan haciendo eso”, aseveró.

Agregó que tanto para él como para su esposa, era igual de importante que los niños supieran de matemáticas o de historia, y que aprendieran a tocar acordeón y otras actividades.

“¿No es esa la verdadera misión de los padres?”, terminó.

La ira de Oñate

A través de un video en Instagram, el periodista descargó su rabia contra el diputado de Chiloé, Fernando Bórquez, quien le envió una carta de condolencias.

“Esto me lo mandó el diputado de Chiloé, Fernando Bórquez. No tengo nada contigo, pero no me podís mandar una hoja, una fotocopia, hueón. Por esos las cosas se hace mal, porque ustedes, que tienen el poder, hacen lo que quieren”, reclamó mostrando la hoja de papel.

“Me mandaste esto tú. No te lo acepto, hueón, es una humillación, indignante”, continuó. Posteriormente, tras lee el mensaje, criticó que fue un “copiar pegar”, solo por cumplir.

“Lo copiaste y lo pegaste. No sé si te lo hicieron, pero peor todavía. No quiero esto, es una vergüenza, es tan humillante y eres diputado de la República. No tengo nada contra ti, pero es mejor que no lo hubieras hecho, porque las cosas mal hechas no se hacen”, lamentó.