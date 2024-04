La hizo enojar: Camila Nash destapó polémico episodio sobre Camila Andrade que involucra a JC Rodríguez

En una nueva entrega del programa de espectáculos “Que te lo digo”, las tensiones se elevaron cuando Camila Nash, ex compañera de Camila Andrade en el programa “Calle 7″ de TVN, sacó a la luz un controvertido episodio que involucra a la animadora y a su ex pareja, JC Rodríguez.

Durante el programa, Nash no escatimó en críticas hacia Andrade, revelando detalles sobre un supuesto coqueteo de esta última con Rodríguez. “Me empezó a hablar de Julio: ‘Me junté a almorzar con Julio, es tan simpático’. Y ella sabiendo que yo estaba pasando por una mal momento tras esa relación” , expuso Nash en el espacio farandulero de Zona Latina.

Además, Nash cuestionó la imagen que proyectaba Andrade en una reciente entrevista que dio al mismo programa Que te lo digo, donde respondió a las acusaciones de Carla Jara, quien la apunto como la culpable del fin de su matrimonio con Kaminski.

“Yo no tengo recuerdos de que Camila se vista así. Como una señora conservadora de bien, no sé. Yo nunca la había visto vestida así”, comentó Nash al verla en pantalla con un look más bien tapado y de colores opacos en la ropa que utilizó Andrade, según consignó La Cuarta.

Camila Andrade indignada

La reacción de Andrade no se hizo esperar y, visiblemente molesta, se comunicó con el programa para enviar un mensaje contundente. “No le crean nada a estos mentirosos. Camila Nash deja de mentir o voy a llamar al programa en este momento”, expresó sin reservas en el chat que se puede ver en YouTube y que leyó la periodista Paula Escobar, periodista del programa y que hace poco la entrevistó en vivo.

Este nuevo enfrentamiento entre Nash y Andrade deja en evidencia las tensiones y disputas dentro del mundo del espectáculo, mientras los seguidores especulan sobre el verdadero trasfondo de esta controversia.