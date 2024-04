“Fui yo misma quien se lo contó a ella”: Camila Andrade respondió a Daniela Aránguiz tras revelar supuesto affaire con Jorge Valdivia

Camila Andrade salió a desmentir las recientes afirmaciones de Daniela Aránguiz sobre un supuesto affaire con Jorge Valdivia. La ex Miss Chile, en medio del programa QTLD de Zona Latina, confirmó que el exfutbolista le hizo un regalo, sin embargo aseguró que su encuentro con el exfutbolista fue breve y en un espacio público, contradiciendo las insinuaciones de Aránguiz.

Fue durante el programa de Sígueme de TV+, donde Aránguiz debutó como panelista este lunes, que la exesposa de Jorge Valdivia realizó una contundente revelación. Todo partió cuando se referían a la polémica que envuelve a Camila Andrade y Francisco Kaminski, luego de que fueran apuntados por una supuesta infidelidad a Carla Jara.

A raíz de esto, la panelista dio a conocer que su expareja, el “Mago” Valdivia le regaló un vaper a Camila Andrade, y por si fuera poco, aseguró que habrían tenido un fugaz “coqueteo”.

“Le había regalado un vaper y habían estado comiendo y que él era muy agradable, lindo y simpático. Ahora, no estaba conmigo, me da lo mismo”, señaló Aránguiz, y explicó que se enteró del asunto, ya que con la ex Miss Chile tienen “muchos amigos en común”.

Durante la reciente emisión de QTLD abordaban esta polémica, cuando la periodista Paula Escobar reveló que Camila Andrade la había contactado en ese momento para desmentir los dichos de la “cara de cuica”.

En ese momento, Escobar leyó un mensaje enviado por Andrade, donde esta afirmaba haber visto a Valdivia pero negó el coqueteo, enfatizando en la brevedad y la falta de relevancia del encuentro. “A Jorge Valdivia lo vi una vez en mi vida y fueron 10 minutos en un lugar público”, declaró Andrade.

Respecto al regalo mencionado por Aránguiz, un vaper, Andrade confirmó su veracidad pero minimizó su importancia. “Eso del vaporizador es cierto, no quiero agregar más sobre ese hecho tan insignificante. Además, fui yo misma quien se lo contó a ella (Daniela Aránguiz)”, aseguró.