Pamela Díaz explica los fundamentos de su querella contra Adriana Barrientos y Hugo Valencia

A raíz de las declaraciones, muy en tono de broma, de Adriana Barrientos y Hugo Valencia, Pamela Díaz interpuso una querella por “calumnias graves con publicidad a través de medios de comunicación” en contra de los panelistas de “Zona de Estrellas”.

Las palabras que irritaron a la “Fiera” fueron vertidas a propósito de un rumor divulgado por Daniela Aránguiz durante el encierro del reality “Tierra Brava”, en el cual ambas participaron, que insinuaba que la conductora de “Sin Editar” habría vendido droga que ingresó a la casa donde se graba el programa de Canal 13.

Sobre la acción judicial, Díaz aseguró, en conversación con Publimetro, que busca llegar “a que se haga justicia. Yo no tengo problemas en que la gente hable de mí y todo, pero si bien hay momentos en que yo acepto muchas cosas, como dime con quién andas, si salgo o no salgo, si me fui de una fiesta, si me emborraché, ese tipo de cosas”.

“Hay cosas que yo te aguanto y otras no”

“Pero creo que como está el país hoy con el tema de la droga y los narcos, que me traten casi como que yo llevo droga a otro país... tengo otras marcas que me venden, tengo hijos, hay cosas que yo te aguanto y otras no”, sentenció la influencer.

En este sentido, la “Negra” aclaró que “disculpas públicas no me interesan. No me interesa que Adriana ni Hugo me pidan disculpas públicas. A mí no me sirve de nada. Voy a hacer todo como corresponde legalmente”.

Asimismo, explicó que las exigencias judiciales le impiden explayarse en el trasfondo de la demanda. “Por eso no hablo mucho del tema. Creo que cuando me importa algo guardo silencio y en algún momento se va a saber”, indicó.

El libelo estipula que Pamela Díaz se vio perjudicada con las palabras de la modelo y el periodista, incluso en su actividad laboral. Al respecto, aseguró que puede demostrar el daño pecuniario causado con las marcas con las que trabaja.

“De mí pueden opinar cualquier cosa, pero mentirosa no soy”, advirtió.

Cabe señalar que la audiencia en este caso judicial está fijada para el próximo 16 de mayo, ocasión en que Barrientos y Valencia deberán comparecer en tribunales, por una querella que solicita tres años de reclusión en su grado medio y una multa de 150 UTM, equivalente a 10 millones de pesos para los acusados.