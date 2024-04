¡Regresa ‘Porto Seguro’!: dejan fuera a un integrante porque estaría “fuera de forma”

El grupo de axé Porto Seguro, que marcó toda una época en los 2000, prepara el regreso a las pistas, pero sin uno de sus miembros icónicos. “Vuelve Vivi Rodrígues, desde el extranjero Paloma Fiuza, y de los hombres fueron llamados solamente dos de los tres que conformaban al grupo, a uno le dicen que no, non queremos trabajar con él y este hombre habría estallado en ira”, anunció Luis Sandoval en ‘Que te lo digo’.

“Él sintió que Vivi no lo habría defendido, este hombre bloqueó a Vivi de las redes sociales, dejó de seguir a otro de los integrantes...”, continuó, refiriéndose a Indio.

En la agrupación de esta forma, se suman entonces Fabricio y Thiago.

El grupo ya está remasterizando las canciones, y por este motivo Paloma está en Chile grabando.

¿Por qué dejaron de lado a Indio?

“La producción le pidió a la agrupación que no lo sumaran, porque no tenía la misma imagen de antaño”, precisó Luis Sandoval, a lo que Sergio Rojas sumó que efectivamente lo dejaron marginado porque no estaba en forma.

“No está para compararse con esos físicos trabajados de sus excompañeros”, sumó Rojas.

Indio de Porto Seguro Captura QTLD

¿Dónde está Indio?

En entrevista con LUN, Indio conversó en marzo del 2023 sobre su nueva vida. “Llegué a un punto donde no quise más estar en TV porque era algo muy inestable, no sabía si iban a salir eventos o trabajos, así que empece a trabajar por mí, partir de cero”, dijo.

“El boom que tuvimos fue tan fuerte que tuve que entender que no necesitaba la fama porque es un vicio y una mentira, necesitaba saber que podía hacer algo más que eso”, indicó.

Indio está casado con una chilena y tiene dos hijos. El exmiembro de Porto Seguro estudió educación física y se volvió personal trainer, en lo que se dedica de forma actual. Además en 2015 sacó un técnico en administración de empresas.

Sumando a los show, ahora es entrenador personal a domicilio y hace clases de jiu jitsu.

“Siempre me mantuve en Chile, pero fuera de las redes sociales y de pantalla. Me llamaron para muchos programas de todo tipo: de baile, de cocina, entrevistas y siempre decía que no. Hoy estoy abierto a todo lo que me ofrezcan”, sentenció.