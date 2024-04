“¡Te encuentro falso!”: Camila Recabarren sin filtro enfrentó a Pangal Andrade en un adelanto de “¿Ganar o Servir?”

Con el estreno inminente del próximo reality de época de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, los adelantos comienzan a revelar la intensidad de los conflictos que se avecinan en la hacienda. Este miércoles, el canal sorprendió a los espectadores liberando un nuevo adelanto que promete no dejar a nadie indiferente.

En este avance, se puede apreciar un feroz enfrentamiento entre Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel, donde los insultos y reproches están a la orden del día. “¡No me vuelvas a tocar, ordinaria!”, grita la venezolana a la animadora, mientras esta le responde con firmeza: “Eres una mentira”.

Pero la tensión no se detiene ahí. Camila Recabarren toma la palabra y se dirige directamente a Pangal Andrade, cuestionando su autenticidad frente a todos los participantes en la hacienda.

“No te la compro”

“No te la compro. Dices que cuidas el medio ambiente y tienes los medios autos, igual contaminas. Igual comes animales”, declara sin rodeos la ex Miss Chile, mientras Pangal reacciona con sorpresa y desconcierto, se agarra la cabeza y no puede creer las palabras que recibió de la joven.

“No sé, no te encuentro coherente y por eso te encuentro falso”, añade Camila, sin retener sus críticas hacia el deportista, según consignó La Cuarta. Este intercambio de palabras revela un nuevo frente de conflicto que promete mantener la atención de los espectadores durante toda la temporada.

Además de los enfrentamientos verbales, el adelanto también ofrece un vistazo a las emocionantes competencias que se vivirán en el reality, así como a los romances que surgirán entre los participantes. Con un elenco de personalidades explosivas y situaciones cargadas de tensión, “¿Ganar o Servir?” promete ser un verdadero espectáculo televisivo que no dejará a nadie indiferente.

Por ahora se sabe que el primer capítulo de este nuevo reality será estrenado después de la final de Tierra Brava que será en vivo este domingo por Canal 13.