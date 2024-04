Daniel Valenzuela se refiere a polémica de Camila Andrade y Kaminski empatizando con dolor de invoucrados

Daniel Valenzuela entregó su parecer respecto a las difíciles semanas que ha atravesado su expareja, Camila Andrade.

Cabe recordar que Carla Jara sindicó que la modelo tuvo un romance con Francisco Kaminski, lo cual fue el punto de quiebre del mediático matrimonio tras 11 años de vida en pareja.

En este escenario, el locutor radial comentó el escándalo, en conversación con Página 7.

“De eso no me refiero mucho porque sé lo doloroso que es estar desde ese lado”, señaló, aludiendo a la infidelidad que experimentó por parte de Paloma Aliaga.

Asimismo, Daniel aclaró que “tampoco he hablado con nadie en particular para saber bien cómo fueron las cosas y soy bien cuidadoso en eso, porque uno tiene que saber bien cómo son las cosas”.

“Tenemos una sociedad machista”

“Opinar desde afuera a veces es súper gratuito y fácil (...) hasta yo no conversar con alguien que me diga realmente cómo fueron las cosas, no tener todas las versiones, sabiendo cómo duele, desde acá que yo lo viví, prefiero no opinar”, enfatizó.

Además, el comunicador abordó la ola de críticas que ha recibido Camila Andrade en redes sociales.

“Es propio de la gente y de nuestra sociedad, tenemos una sociedad machista, sobre todo a la mujer le da duro, me tocó también, por eso prefiero ser bien cauteloso, conocer bien los antecedentes, conocer todas las miradas y así poder dar una opinión”, explicó.

“A mí me dolió mucho cuando lo hicieron de manera gratuita y sin saber, así que también prefiero restarme de opinar”, indicó.

Finalmente, Daniel Valenzuela dedicó palabras de apoyo a los involucrados. “Para quienes lo estén pasando mal, les envío energía, cariño, paz y contención de la familia”, aseguró.

Cabe señalar que esta polémica ha sido analizada en distintos programas televisivos de farándula, entre ellos “Tal Cual”, por las pantallas de TV+, donde los panelistas coincidieron que las redes sociales se han convertido en verdaderos tribunales de la opinión pública.

Asimismo, Raquel Argandoña, en el mismo espacio, apoyó a Camila Andrade. “En redes sociales muchos apoyan a Carla, cierto. Pero, ¿por qué la culpan a ella, la amante? Cuando el culpable es él, él le debe respeto a su familia y a su mujer”, afirmó.