Jorge Valdivia responde acusaciones de ser mal padre realizadas por Daniela Aránguiz: “No tengo deudas con mis hijos”

En una reveladora entrevista exclusiva con la Revista Sábado, Jorge Valdivia abordó por primera vez las acusaciones de Daniela Aránguiz sobre presunto incumplimiento de sus deberes como padre. La nueva panelista del programa “Sígueme” de TV+ había afirmado previamente que el exfutbolista había abandonado sus responsabilidades paternas.

Valdivia, quien optó por no abordar públicamente el tema hasta ahora, aseguró que no tiene ninguna deuda con Aránguiz en lo que respecta al cuidado y bienestar de sus hijos. “Nunca he incumplido las responsabilidades con mis hijos, ya sea económicamente, de despreocupación o de ausencia”, afirmó.

El exfutbolista explicó que, aunque prefirió no entrar en disputas mediáticas, decidió hablar ahora para poner fin a las especulaciones. A diferencia de Aránguiz, el exfutbolista optó por mantener su situación personal fuera de los medios de comunicación, priorizando el bienestar de sus hijos.

“Yo no me he defendido en los medios. El comunicado es algo más serio. Yo no me he defendido con historias, con fotos. Si salgo el día de mañana con mis hijos a almorzar, no subo fotos con ellos para que la gente diga que soy un buen papá por eso”, explicó Jorge Valdivia, destacando que su principal enfoque siempre han sido sus hijos.

“Nunca he incumplido”

El exfutbolista también compartió detalles sobre su compromiso con la educación y bienestar de sus hijos, destacando que ha asumido responsabilidades como pagar la licenciatura de sus hijos y cubrir gastos como salud y alimentación. Además, hizo hincapié en que su silencio previo se debió a su preocupación por proteger la privacidad de su familia.

“Espero nunca más tener que referirme a estas cosas. Nunca he incumplido las responsabilidades con mis hijos, ya sea económicamente, de despreocupación o de ausencia”, dice en la entrevista de la revista Sábado.

“Cuando se me acusaba de que no daba plata y era un ‘papito corazón’, yo le estaba pagando la licenciatura a mis hijos, la salud y la alimentación. Hoy mi hijo tiene un viaje de gira de estudio y lo pago yo íntegramente. Hace poco le fui a sacar el pasaporte, lo llevé yo”, agregó el actual pololo de la diputada Maite Orsini.

“Para mí, lo más importante es que hoy me siento muy satisfecho, feliz, con el hombre que soy, el papá que soy y con la relación que tengo”, concluyó Valdivia, destacando su satisfacción personal en su rol como padre.