“La quiero... me siento más consciente”: Jorge Valdivia habló de su amor y admiración por Maite Orsini

En una reveladora entrevista con la Revista Sábado, Jorge Valdivia abrió su corazón sobre su relación con la diputada Maite Orsini, revelando detalles íntimos de su romance que comenzó hace más de un año.

Valdivia compartió que el inicio de su relación con Orsini fue un tanto complejo, especialmente debido a sus respectivas posiciones como personajes públicos y su pasado matrimonial con Daniela Aránguiz. Sin embargo, destacó que el vínculo se fortaleció a medida que conocía más a Orsini y compartían intereses y pasiones.

“Para mí, es enriquecedor hablar con personas como ella, que tienen otra perspectiva de la vida, hacen cosas distintas a lo que yo estaba acostumbrado. Ella tiene gustos e intereses muy distintos a los míos. La Maite, por ejemplo, toca piano y ukelele y a mí me encanta, puedo pasar horas escuchándola. También cantamos karaoke, tenemos nuestra música, y jugamos mucho al bachillerato”, reveló Valdivia en la entrevista.

La pareja comparte momentos musicales, ya que Orsini toca el piano y el ukelele, algo que encanta a Valdivia. Además, disfrutan cantando karaoke juntos y tienen una canción favorita: “Vivo por ella” de Andrea Bocelli y Marta Sánchez.

Valdivia también expresó su apoyo incondicional a la carrera política de Orsini, acompañándola incluso en su trabajo en terreno y mostrando admiración por su dedicación y compromiso con su labor en el Congreso.

Compromiso social

La relación con Orsini ha llevado a Valdivia a abrir nuevos horizontes sociales y a reflexionar sobre las brechas sociales en el país. Ha visitado comunas menos privilegiadas junto a ella, lo que le ha permitido comprender mejor la realidad de las personas que viven allí.

“Yo siempre que hablo de Maite lo hago desde el corazón, porque la quiero. Yo escuchaba mucho eso de que los políticos no trabajan, pero la veo en terreno, saliendo temprano, llegando tarde, cansada, a veces no come. Trabaja un montón y lo hace con convicción”, afirmó Valdivia, según consigna Página 7.

Este compromiso social ha despertado en Valdivia una mayor conciencia sobre la importancia de ayudar y escuchar a los demás, así como una reflexión sobre la necesidad de mejorar las pensiones y el acceso a la salud para todos los ciudadanos.

“Me siento más consciente. Y no es que antes no lo fuera, pero sí hay como una actitud de querer interiorizarse. Tratar de ayudar, escuchar”, explicó.

En resumen, la relación entre Jorge Valdivia y Maite Orsini no solo ha sido una historia de amor, sino también un viaje de crecimiento personal y conciencia social para el exfutbolista.