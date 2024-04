Persona “non grata”: Vecinos de Francisco Kaminski denuncian a Camila Andrade de no respetar las reglas del edificio

Entre medio de toda la polémica por el quiebre entre Carla Jara y Francisco Kaminski, apareció una insólita denuncia contra Camila Andrade y que tiene que ver con algo más bien doméstico, pero no menos desagradable que estaría ocurriendo en el edificio de Peñalolen donde ahora vive el animador.

El tema fue revelado con bombos y platillos por el periodista Hugo Valencia en el programa Zona de Estrellas, donde aseguró que justo tiene una tía que vive en el mismo edificio donde Francisco Kaminski se fue a vivir tras su separación de la rubia ex Mekano.

Hasta ahí, eso no era ningún problema para los vecinos del lugar, pero cuando vieron llegar a Camila Andrade con su auto la cosa cambió drásticamente, porque la joven practicamente se habría tomado uno de los estacionamientos de visita que tienen horario limitado.

De hecho, la acusaron de estar ocupando dicho lugar por todo el fin de semana y hasta “por tres días seguidos” incomodando a los residentes que también quieren recibir visitas y no pueden por su culpa.

“Una niña de la cual todos están hablando”

“Hay un auto que está ocupando el estacionamiento de visitas hace tres días y es una niña de la cual todos están hablando”, le dijo a Hugo Valencia su tía, quien le confirmó que se trataba de nada más y nada menos que Camila Andrade.

En ese momento Hugo relató que le preguntó por qué Camila Andrade estaba ahí, a lo que su tía contestó “es que hace un tiempo se vino a vivir acá el kaminski, me dijo mi tía”.