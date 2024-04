“Uno es dueño de su privacidad”: Diana Bolocco rememoró su áspero proceso de divorcio

Diversos aprendizajes profesionales y personales señala haberle dejado a Diana Bolocco su divorcio de Gonzalo Cisternas, con quien tuvo dos hijos.

La animadora televisiva sinceró sus sentimientos respecto al proceso de separación, asegurando que hoy con su exesposo son buenos amigos, en conversación con La Cuarta.

“Todo lo que pasó con mi separación, y lo público que fue, a mi pesar, no es algo que yo hubiese ventilado o querido dar a conocer”, admitió de entrada.

“Pero la farándula, en ese momento, era muy activa, había un montón de programas. Y pasó nomás, se filtraron detalles que nunca me hubiese gustado que se filtraran (el expediente del divorcio), y fue duro, muy difícil”, reconoció la jurado de “Got Talent Chile”.

“Los procesos dolorosos se viven en la intimidad”

Luego, Bolocco reflexionó que tras esa experiencia “me cuestioné un montón de cosas, sentía, de alguna manera, que era el precio que uno tenía que pagar por estar acá, lo que me parece que no, que no es un precio que uno tiene que pagar por estar acá”.

“Uno es dueño de su privacidad y de su intimidad, siempre; independiente que uno decida abrir una puerta y mostrar parte de lo que alguien puede considerar íntimo, uno siempre tiene el derecho a cerrar esa otra puerta”, sentenció.

En este sentido, Diana argumentó que “no te convierte en propiedad del mundo el querer contar algo en particular de tu vida”.

Asimismo, enfatizó que “eso en particular me parece que es muy íntimo, y muy doloroso (la separación): los procesos dolorosos se viven en la intimidad, uno puede, tal vez, compartirlos después con el tiempo, pero no en el momento, y menos cuando uno tiene hijos”.

“Creo que fue muy injusto para mis hijos, más que para mí, porque yo había elegido libremente estar en esto; y bueno, tal vez era parte de… pero no cuando hay niños chicos”, lamentó.