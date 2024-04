“Vi pruebas de maltrato físico hacia él”: Camilísima se refirió a la denuncia de VIF en contra de Sebastián Ramírez

La periodista y exparticipante de “Tierra Brava”, Camila Campos, mejor conocida como “Camilísima”, fue una de las parejas del polémico chico reality, Sebastián Ramírez, quien fue detenido por violencia intrafamiliar tras la denuncia de su exnovia, Catalina Gaete.

Por esto en la caja de preguntas de sus historias de Instagram, Campos fue consultada por su opinión sobre la acusación que enfrenta Ramírez. “No voy a opinar, voy a contar algo”, comenzó, “Con el Seba nunca hemos dejado de hablar, terminamos y todo (pero) seguíamos teniendo un vínculo y contacto”, agregó.

“Nunca nos hemos dejado de querer y nuestro término fue por otras razones. Cuando ambos decidimos hacer nuestras vidas amorosas aparte, él tuvo una mala experiencia. En ese momento, fui su apoyo, sé exactamente por todo lo que pasó, vi pruebas de maltrato físico hacia él, y por esto hoy hay todo un juicio”, contó la periodista.

“Sé de la existencia de una denuncia de VIF que él hizo primero contra la agresora. La vi y la leí. Su familia también estaba consciente de lo que pasaba. Su papá tuvo que intervenir en algún momento. Las historias tienen dos caras, por eso me da paja que terceras personas opinen de esto”, continuó.

“Me cansa el acoso que ha habido contra él en redes sociales, me carga que me metan a mí cuando mi vínculo es con él y con nadie más en esta historia. Al final: No todo siempre es lo que parece. La verdad siempre triunfa”, cerró.

Historia de Camila Campos (Camilísima) Fuente: Instagram

“Machistas todas, doble discurso, doble moral”

Este no fue el único descargo que realizó Camilísima que tenía relación con su expareja. Ella fue consultada si es que sigue en pareja con él, y aprovecho esta pregunta para desahogarse. “Voy a partir de una con esto. No voy a decir nada del tema. Es complejo, larguísimo y personal como para hablarlo como si nada”, comenzó.

“Además han sido súper castigadores conmigo, sobre todo las mujeres, burlándose y metiéndose en un tema del que no tienen idea. Haciéndome pi** a mí, machistas todas, doble discurso, doble moral. De mí, no tengo nada que decir más que: Ustedes hablan sin saber, por lo tanto estoy eximida de todo prejuicio y ¡qué les arda!”, continuó Camila.

“Si respondo preguntas de este tema sigo quedando mal yo porque los detalles nadie los sabe. ¿Quieren el chisme completo? Porque por algo lo preguntan y tiran hate. Bueno, tendrán que prender la TV para ver la película completa. Yo qué sé”, añadió.

“Ah y a los que preguntan de personas nada que ver conmigo: no hablo de otra gente, no me gusta. No me meto en la vida de los otros porque me dan lo mismo. Cuando hablo es porque estoy involucrada. Dejen de asumir tonteras y paren de creer en todo lo que vieron en la tele y en la prensa. Listo. Yo mutis de ahora en adelante, es todo”, cerró.