“No se me olvidan las cosas”: Perla Ilich descartó amistad con Adriana Barrientos tras encuentro en concierto de Karol G

Este sábado, Adriana Barrientos dejó evidencias de su encuentro con Perla Ilich en el backstage VIP del concierto de Karol G en Chile. Ambas figuras televisivas acudieron al segundo show de La Bichota en el Estadio Nacional.

Por si fuera poco, Barrientos grabó el momento en que la dupla se encuentra en medio del concierto. “Miren con quién me encuentro ¡Mi Perla hermosa!”, se escucha decir a la “Leona” .

En ese momento, Perla, lejos de hacerse la desentendida saluda directamente a la cámara y señala: “Besitos y bendiciones, mi gente, aquí con mi nueva mejor amiga”.

Luego de que Adriana diera a conocer que estaban en primera fila expectantes al show de la artista colombiana, la ex chica reality añadió: “Vamos a cantar mucho”.

Tras este viralizado encuentro, la gitana quiso salir a aclarar sus dichos en el video, donde se refiere a Barrientos como su “mejor amiga”. Según constató CHV Noticias, Ilich descartó de plano una amistad.

“¿Mejor amiga? No señor, sólo fui cordial al saludarla, al encontrarme en un lugar con ella”, explicó la ex participante del Discípulo del Chef.

En ese sentido, la gitana agregó: “No se me olvidan las cosas que pasé y no me interesa ser un payaso hipócrita. Fui decente al no ser rencorosa ¿Más de eso? Mejor amiga, no”.

Finalmente dio a entender que no había una enemistad, sino más bien no mantienen cercanía. “Cada quién con su vida. No guardo rencor, aclaro para que después no digan después ahí: ‘La perla ahora es mejor amiga’, como se dice porque no es así”, cerró.

Cabe recordar que ambas tuvieron una disputa por el año 2022, luego de que Barrientos asegurara en un programa que la ex chica reality le había hecho “magia negra”, tanto a ella como a Daniela Aránguiz. Atribuyéndole incluso su “mala racha” en el amor.