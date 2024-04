Adriana Barrientos y Perla Ilich disfrutaron juntas del concierto de Karol G: ¡Mi nueva mejor amiga!”

Desde tempranas horas de ayer, Adriana Barrientos y Perla Ilich se prepararon para asistir al concierto de Karol G en Chile. Llegando por separado a la segunda fecha de “la Bichota”, se encontraron en el VIP del evento que es parte de la gira “Mañana será bonito”.

Barrientos compartió en sus historias de Instagram un video junto a Perla, mostrando sus atuendos para el concierto. “¡Miren con quién me encuentro! ¡Mi Perla, hermosa!”, anunció la Leona en el clip, abrazando a la ex chica reality.

“Es mi nueva mejor amiga”, respondió Perla, saludando a la grabación. “Vamos a ver en primerísima fila a Karol G”, añadió Barrientos, mostrando sus pulseras.

“Vamos a cantar mucho”, agregó Perla en el video compartido desde el exclusivo VIP del evento.

El encuentro entre Barrientos y Perla es significativo, considerando un conflicto previo entre ambas en 2022. En ese entonces, Barrientos junto a Daniela Aránguiz, habría acusado a Perla de realizar “magia negra” contra ellas. Sin embargo, ahora parecen haber dejado esas diferencias atrás, mostrándose sonrientes y unidas para disfrutar del concierto de Karol G.

Pamela Leiva también estuvo en el lugar

Como también contamos en Publimetro, Pamela Leiva fue otra de las felices asistentes al evento, sobre todo porque pudo sacarse una selfie con su ídola Karol G.

Leiva, quien acomodó su agenda de shows para poder asistir a las presentaciones de la Bichota en la capital chilena los días 19, 20 y 21 de abril, se preparó meticulosamente para el encuentro, ensayando varios looks hasta conseguir el maquillaje con brillitos perfectos que lució durante la segunda noche del espectáculo.

“La admiro mucho, me hace mucho sentido su música, su historia, su trayectoria. Como que de repente, no sé, me pasa algo y aparece una canción o aparece en Instagram una frase de ella, un video de ella, y es como, ‘oh, justo llega como una señal de algo’”, dijo Pamela a La Cuarta, antes de entrar al show sin saber lo que le esperaba.