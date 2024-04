¡Pura emoción!: Pamela Leiva y Karol G comparten selfie en pleno concierto y en medio de ovación del público

Una noche llena de emoción se vivió en el Estadio Nacional de Santiago, donde la comediante Pamela Leiva cumplió su sueño al encontrarse con la exitosa cantante Karol G durante su tour “Mañana será bonito”.

Leiva, quien acomodó su agenda de shows para poder asistir a las presentaciones de la Bichota en la capital chilena los días 19, 20 y 21 de abril, se preparó meticulosamente para el encuentro, ensayando varios looks hasta conseguir el maquillaje con brillitos perfectos que lució durante la segunda noche del espectáculo.

“La admiro mucho, me hace mucho sentido su música, su historia, su trayectoria. Como que de repente, no sé, me pasa algo y aparece una canción o aparece en Instagram una frase de ella, un video de ella, y es como, ‘oh, justo llega como una señal de algo’”, dijo Pamela a La Cuarta, antes de entrar al show sin saber lo que le esperaba.

Porque el momento más emotivo de la velada llegó después, cuando Karol G leyó el cartel de Leiva y recordó la noche en que ambas se presentaron juntas en Viña del Mar en 2023. La colombiana le dedicó una canción y bajó del escenario para tomarse una foto con ella, todo ello en medio de una ovación del público.

Muchas viajaron para ver a la Bichota

“He tenido la oportunidad de recorrer todo Chile con mi show, que es para puras mujeres, y es increíble la cantidad de bichotas que iban a viajar a Santiago a verla”, expresó Leiva, destacando el poder de convocatoria de Karol G en el país.

“Ella es la que está dominando la industria en este momento, yo creo que es mágico. Todos nos enganchamos con ella porque su propia historia nos da esperanza a todas, nos da luz de que las cosas pueden ser mejor”, agregó.

La comediante también reflexionó sobre el impacto de Karol G en la música urbana y su lucha contra el machismo en la industria. “Ella también lo ha contado, cuando recibió el premio de Mujer del año de Billboard, dijo todo lo que tuvo luchar, romper, callarse la boca, cerrar los ojos, seguir adelante para poder estar donde está”.

Acompañada por su sobrina, quien le presentó a Karol G en 2019 durante el estallido social en la Plaza Italia, Leiva destacó la catarsis que provoca la música de la artista. “Muchas de sus canciones funcionan como mantra... de verdad que Karol G es catártica”, concluyó, reflejando la admiración y el impacto que la cantante tiene en su vida y en la de tantos otros seguidores.