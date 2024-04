“Estás más sola que un perro”: Luis Mateucci arremete contra Pamela Díaz tras incómoda pregunta

Tras perder la final de Tierra Brava frente a Fabio Agostini, el argentino Luis Mateucci expresó su furia contra sus detractores, principalmente contra quienes le lanzaron mala onda antes de competir.

Si bien, se reservó la identidad de la aludida, toda apunta que sería contra Pamela Díaz, quien le realizó un pregunta al hueso en los minutos antes de la prueba.

“Gente de mierda que siempre buscan... (el conflicto) son mala gente, porque en vez de tirar buena energía, buena onda, reflejan eso (la mala onda). Pero toda su vida lo reflejaron y no va a ser la excepción esta”, criticó Mateucci tras perder la final.

Por este motivo, le dedicó unas irónicas palabras, con una dosis de veneno.

“Así que besito y mucha mierda para su vida y mucho amor, porque lo necesita. Estás más sola que un perro”.

La pregunta de Pamela Díaz

Pocos minutos antes de que se enfrentara en la final del reality show de Canal 13 “Tierra Brava”, el argentino Luis Mateucci participó de una conversación con el panel que animaron Priscilla Vargas y José Luis Repenning, donde recibió una inesperada y punzante pregunta de Pamela Díaz, quien estaba entre las invitadas al programa.

Ahí, La Fiera le lanzó sin filtro “¿esperabas que llegara Daniela Aránguiz hoy a Perú?”, provocando un cambio notorio en el rostro del participante, luego del mediático y sorpresivo quiebre sentimental, supuestamente, porque ahora tendría puestos sus ojos en su compañera de ¿Ganar o servir? Daniela Colett.

De esa manera, y pese a lo dura que pudo parecer la pregunta, Mateucci no evadió la respuesta, pero antes preguntó quién había hecho la consulta. “Pamela” le indicó Matías Vega, lo que dio paso a la respuesta de Mateucci quien señaló que “no, pero igual no me da gracia, pero igual está todo bien”, dijo mirando hacia abajo, demostrando así el impacto que le produjo la pregunta y constatar públicamente que Daniela Aránguiz no está acompañándolo.

Días atrás se reveló que pareja había terminado, luego de una llamada telefónica que le realizó el argentino desde Perú.