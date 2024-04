Pamela Díaz hizo punzante pregunta a Luis Mateucci sobre Daniela Aránguiz previo a la final de “Tierra Brava”: argentino quedó enfurecido

Pocos minutos antes de que se enfrentara en la final del reality show de Canal 13 “Tierra Brava”, el argentino Luis Mateucci participó de una conversación con el panel que animaron Priscilla Vargas y José Luis Repenning, donde recibió una inesperada y punzante pregunta de Pamela Díaz, quien estaba entre las invitadas al programa.

Así, la Fiera hizo gala de la personalidad que la caracteriza y le lanzó sin anestesia una pregunta sobre Daniela Aránguiz al argentino que habría terminado -nada menos que por teléfono- su tormentosa relación con Aránguiz.

La inesperada pregunta de Pamela Díaz

“¿Esperabas que llegara Daniela Aránguiz hoy a Perú?”, le preguntó sin ningún filtro Pamela Díaz a Luis Mateucci, provocando un cambio notorio en el rostro del participante, minutos antes de enfrentar en la final de “Tierra Brava” a Fabio Agostini.

Apenas realizó la pregunta, el panel completo hizo un sonido de sorpresa, mientras que Matías Vega, quien estaba con los dos finalistas del reality aseguraba que no iba a cambiar la pregunta.

La consulta de la Fiera además apuntó a que pese a que se esperaba, y que ella misma había anticipado que viajaría, Daniela Aránguiz finalmente no llegó a Lima para acompañarlo en la final del reality show.

De esa manera, y pese a lo dura que pudo parecer la pregunta, Mateucci no evadió la respuesta, pero antes preguntó quién había hecho la consulta. “Pamela” le indicó Matías Vega, lo que dio paso a la respuesta de Mateucci quien señaló que “no, pero igual no me da gracia, pero igual está todo bien”, dijo mirando hacia abajo, demostrando así el impacto que le produjo la pregunta y constatar públicamente que Daniela Aránguiz no está acompañándolo.

Por su parte, minutos antes, Marta, la tía de Luis Mateucci que estaba en el público le dedicó algunas palabras a su familiar, y también hizo un guiño a Aránguiz, señalando que “yo la conozco a Daniela, la quiero absolutamente”, aseguró.