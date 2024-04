No es su primer matrimonio fallido: Exesposa de Kaminski reveló la gran deuda del animador y aseguran que hubo supuesta infidelidad

La exesposa de Francisco Kaminski, Edith Poblete, alzó la voz sobre su antiguo romance con el animador y reveló importante información sobre cómo terminó su relación.

La mujer fue contactada por la producción del programa de farándula “Zona de Estrellas”, esto para hablar sobre la infidelidad del comunicador a Carla Jara, la cual ha generado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo.

Cabe recordar que Kaminski no es primera vez que está involucrado en una polémica de este tipo puesto que en su primer matrimonio engañó -supuestamente- a Edith con una mujer llamada Priscila Bascuñan, con quien trabajaba en el canal Mega.

Posteriormente, esta última persona confesó que fue abandonada por Francisco para empezar una relación con Carla Jara.

¿Qué dijo la exesposa?

En este contexto, es donde los panelistas del espacio quisieron saber su versión de los hechos y su opinión con respecto a esta nueva infidelidad.

“¿Sabes que? No quiero hablar nada, nada, nada de Francisco porque en verdad no quiero estar metida en eso. Estoy en otra, prefiero que no (...) pero es por un tema familiar”, reveló Edith.

En ese momento, la exesposa de Kaminski reveló que en el pasado “hubieron muchos problemas de plata con él y prefiero no volver a escarbar ahí. Así que disculpa, no quiero hablar nada”.

“Yo me traté de comunicar con ella y se rehusó. No tiene ganas de meterse en ningún cacho, especialmente porque hay un tema pendiente de dinero”, agregó Adriana Barrientos tras escuchar el audio.

Por su parte, Hugo Valencia aseguró que la familia de Edith fue un pilar fundamental en la vida de Kaminski debido a que apoyaron todas sus decisiones en relación a su carrera televisiva, tanto de manera sentimental como económica.

“Ustedes sabían que el suegro de Kaminski, en esa época, le pagó la operación bariátrica que se hizo (...) Más allá del matrimonio, ella y toda su familia, habían apoyado mucho en su carrera Francisco, en lo personal y en lo profesional. Entonces la infidelidad no sólo tenía relación con los sentimientos sino que fue una traición también para toda la familia”, explicó el periodista, mientras que sus compañeros aseguraron que las inseguridades del comunicador podrían ser la culpable de este patrón de engaños.