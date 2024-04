“Tú eres la culpable”: Carla Jara revela el descarado reclamo de Francisco Kaminski tras separación

“Tú eres la culpable”. Con esas palabras Francisco Kaminski despotricó contra su exesposa Carla Jara, debido al repudio generalizado que provocó en los cibernautas su actitud de hombre infiel, tras conocerse que tenía una relación extramarital con Camila Andrade.

Así lo dio a conocer la propia Carla Jara en el programa Podemos Hablar de CHV, espacio donde contó cómo fue el difícil momento familiar que le tocó enfrentar, tras enterarse del romance que tenía su exmarido con su compañera

Según reveló, el animador la recriminó por dar a conocer que la separación fue producto de una tercera persona involucrada, lo que significó que se ganara las críticas en redes sociales, siendo considerado como “el más funado de Chile”, según dijo el conductor de PH, Julio César Rodríguez.

“Me lo dice textual. Por tú culpa, hoy día todo Chile me odia. Tú eres la culpable que hoy yo esté perdiendo mi pega. Tú eres la culpable de que hoy yo esté en el suelo”.

El nombre gesto de Jara

A pesar de la rabia, Jara contó que tuvo un noble gesto con su exmarido, a quien defendió para que no lo despidieran de su trabajo.

“Si yo fuera tan mala Julio, yo no hubiera llamado a su jefe de la radio para que no lo despidiera, estando separados. Yo lo llamé y le dije ‘a pesar de todo el dolor que siento en este momento, él es el padre de mi hijo, por favor no mezcles las cosas. Lo que él me hizo a mí no tiene que ver con su profesionalismo’”, detalló Carla Jara.

Según contó a JC, el jefe de Kaminski agradeció el gesto y aseguró que tomaría en cuenta sus palabras, sin embargo la participación del locutor continuaría pausada debido a la controversia. Finalmente se confirmó que Kaminski conservaría su trabajo en la emisora radial y no sería despedido.