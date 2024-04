Daniela Aránguiz criticó a Monserrat Álvarez por tratar de “despropósito absoluto” que Carla Jara ventilara su separación de Kaminski

Daniela Aránguiz criticó en el programa “Sígueme” a la periodista de Chilevisión, Monserrat Álvarez, por tratar como “un despropósito absoluto” la entrevista que ofreció Carla Jara en “Podemos hablar” para contar detalles de su separación de Francisco Kaminski.

Fue mientras los panelistas y conductora del espacio farandulero, Julia Vial, abordaban el testimonio dado por la exintegrante de “Mekano”, respecto de su quiebre e infidelidad de su exmarido con Camila Andrade, que Aránguiz defenestró los dichos de Álvarez.

Las críticas de Daniela Aránguiz a Monserrat

“Hoy día yo escuchaba a Monserrat en el matinal, y quedé impactada cómo una periodista puede decir que ‘la niña se quede callada’, y que no ventile su vida privada, hablando del tema”, afirmó Daniela, aún sin dar crédito que la periodista haya asegurado este lunes en el matinal de CHV que “ellos (Jara y Kaminski) tenían la opción de hacer algo más piola. Yo no estoy nada de acuerdo. La rabia no te tiene que cegar, si es que por ejemplo tú tienes hijos, encuentro que esto es un despropósito absoluto. Que tú seas famoso, no implica que tengas la obligación de ventilar”.

Ella (Álvarez) también habla de la vida privada de las demás personas, sean públicas o no sean públicas — Daniela Aránguiz

Esos argumentos fueron los que Aránguiz consideró como “desafortunados”, al punto que expuso que tras ellos, hasta el compañero de animación de “Contigo en la mañana” de Monserrat, Julio César Rodríguez, optó por dejar claro que no compartía esos dichos.

“Lo encontré un comentario tan desafortunado, que hasta Julio quedó en shock, que le dijo ‘yo no estoy diciendo eso’. Como saliendo de ahí, esa es tu opinión y esta es la mía”, agregó.

Quedé impactada cómo una periodista puede decir que ‘la niña se quede callada’, y que no ventile su vida privada — Daniela Aránguiz

“Le dijo: ‘Carla Jara, no es necesario que ventiles tu vida privada’. Ella (Álvarez) también habla de la vida privada de las demás personas, sean públicas o no sean públicas. Las noticias de lo que le pasó a la señora Juanita de la esquina, también es hablar de lo que le pasó a esa persona, por ejemplo”, concluyó.

Sus críticas fueron compartidas incluso por la animadora del espacio farandulero, quien aseguró que Álvarez argumentó esas críticas ya que “tiene una cosa (en contra) con la farándula”.

“Sí, pero lo que pasa es que Monserrat tiene una cosa con la farándula. Que la mira desde la perspectiva más alta, y la verdad es que lo que hace ella, tal como dices tú, también es farándula. Por eso lo digo, porque lo que ella hace también es farándula”, finalizó Vial.