El enigmático mensaje de Daniela Colett tras ser vinculada con Luis Mateucci: “No crean…”

Daniela Colett, la modelo brasileña que ha sido señalada en medio del quiebre de Luis Mateucci y Daniela Aránguiz, decidió romper el silencio tras ser involucrada sentimentalmente con el argentino. A través de sus redes sociales, Colett dejó un enigmático mensaje que desató aún más las especulaciones sobre su supuesta relación con el ex de Daniela Aránguiz: “No crean todo lo que dicen”.

Si bien aún no se ha mostrado el ingreso de la ex de Eduardo Vargas al encierro, todo parece indicar que ella ya estaría al interior de la casona y su presencia no estaría siendo desapercibida para el trasandino.

Desde que se confirmó la ruptura entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz, los rumores sobre la participación de Colett en el quiebre amoroso no han cesado. Se ha especulado que la presencia de la brasileña en el reality “¿Ganar o servir?” habría desencadenado el fin de la relación entre Mateucci y Aránguiz.

El pasado 18 de abril, en el programa de farándula Que te lo Digo apuntaron a Daniela Colett como la tercera en discordia en la relación de Mateucci y Aránguiz. “Si usted se pregunta por qué terminó Luis Mateucci con Daniela Aránguiz. Tiene nombre y apellido. Hay una participante en el reality que estaría quitándole el sueño a Luis Mateucci y esto me lo confirman desde Canal 13″, aseguraron desde el espacio.

Enseguida Daniela Aránguiz dio a conocer algunos detalles del supuesto romance en “Sígueme” de TV+. Según Aránguiz, Colett le habría asegurado que no tendría segundas intenciones con el trasandino. “Me dice ‘agregué a tu novio y te aviso para no faltarte el respeto’. Pero me dice también: ‘jamás estaría con un hombre que haya estado contigo’. No somos amigas, pero le tengo la mejor de las buenas ondas”, señaló la ex del Mago Valdivia.

Sin embargo, ahora Aránguiz reveló nuevos detalles sobre la presencia de la brasileña en el reality, y todo indicaría que el rumor de un posible affaire entre ellos sería real.

“Sé lo que pasó. Me enteré de algo el fin de semana… A los dos días hubo una fiesta en esa casa con actividades y él se besó con ella. Me dijeron que había sido por eso”, sostuvo la exmekano. En esa misma línea, sugirió que esta situación sería un plan de la producción de “¿Ganar o servir?”.