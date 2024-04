“Juego de Ilusiones”: Rubén se entrevista con Marisela asumiendo su causa judicial en tensa escena

Rubén tendrá un primer encuentro cara a cara con Marisela en “Juego de Ilusiones”, años después del accidente que dejó a la joven tras las rejas, luego de atropellar y dar muerte a una madre y una hija.

Cabe recordar que el hijo de Victoria le prometió a Mariana que asumiría la defensa legal de la reclusa drogadicta, con intención de tratar de que abandone la cárcel El Faro luego de una década en prisión, tras esa oscura noche de juerga donde el hoy abogado la abandonó, sin hacerse cargo de la responsabilidad.

En el capítulo 323 de la teleserie diurna, al cual Fotech accedió a través de Mega Go, el personaje de Etienne Bobenrieth visita a la joven en el centro penitenciario. Marisela, al verlo entrar a la sala de reuniones para presidiarias, se muestra sumamente nerviosa en principio.

“Te voy a ayudar como no lo hice hace diez años”

De hecho, le pide a Guzmán que la saque de ahí. Pero el gendarme la tranquiliza y logra convencerla de que reciba a la visita sin mayores escándalos.

Cuando el esposo de Mónica puede dirigirse a ella le explica el motivo de su visita. “Necesito conversar contigo para poder ayudarte. A partir de hoy, voy a ser tu abogado”, le informa y ella queda muda de la impresión.

“Te voy a ayudar como no lo hice hace diez años”, añade Rubén, pero Marisela se rehúsa terminantemente. “Yo no necesito nada de ti. Tú no me debes nada”, enfatiza y la señala que no quiere verle. “Yo estoy donde tengo que estar, yo no sabría qué hacer allá afuera”, asegura la joven.

No obstante, el abogado le explica que lo que vivieron hace años fue un accidente, que no hay razón para seguir culpándose y que, por tanto, acepte su ayuda. Asimismo, le indica que quiere enmendar el acto “cobarde” que realizó esa noche.

Escuchados los argumentos, la reclusa accede a la ayuda del abogado, haciendo el alcance de que no se hará ilusiones con lo que ocurra respecto a su caso en el futuro.