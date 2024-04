Karol G quedó fascinada con Chile: la ‘Bichota’ escribió tiernas palabras para sus fanáticos en redes sociales

Karol G conquistó a Chile tras dar tres conciertos en el Estadio Nacional el pasado fin de semana en el marco de su tour “Mañana será bonito”, en donde miles de fanáticas y fanáticos pudieron disfrutar de las mejores canciones del repertorio de la cantante.

Eso sí, no solamente sus seguidores y seguidoras quedaron encantados con sus shows que se llevaron a cabo el 19, 20 y 21 de abril, puesto que Carolina Giraldo Navarro también quedó enamorada del público chileno.

En este contexto, es donde la intérprete de “Provenza” decidió escribir un emotivo mensaje y destacó lo especial que se sintió arriba del escenario.

“¡CHILE! No quiero vida si no es contigo... Fueron 3 noches de puro amor y no tengo palabras para describir lo especial que me hicieron sentir!”, expresó la colombiana.

Asimismo, aseguró que abandonó nuestro país “con el corazón inflaito, con los recuerdos más lindos y MUCHAS GANAS DE VOLVER. ¡Los amo!”, cerró la “Bichota”.

Su encuentro con Myriam Hernández

Eso sí, no solamente el público logró emocionar a Karol G sino que la cantante también se emocionó tras tener un especial encuentro con Myriam Hernández.

La cantante chilena dio a conocer que compartieron un especial momento tras bambalinas. “¡Mi Karol querida! Esta noche queda marcada en mi corazón. ¡Otra vez más! ¡Como la vez que cantamos juntas y que fue maravilloso!”, partió declarando la artista.

“Pero verte en este escenario lo diosa que eres, cómo te ama el público, tu entrega, tu energía y después experimentar tu emoción al vernos, me dejó con una emoción incalculable. Ver lo lejos que has llegado y tu humildad sigue intacta. ¡TE AMO! ¡Gracias por todo! MAÑANA SERÁ BONITO”, expresó la intérprete de “El hombre que yo amo”.

En el registro se ve la emoción de Karol, quien atinó a abrazar a su ídola y comentó: “¡Qué felicidad que viniste!”.

“Gracias por venir, de verdad estoy muy emocionada. Es un honor que hayas venido a ver el show, de verdad. Gracias”, dijo la colombiana entre lágrimas.