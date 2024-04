Martín Cárcamo celebra sus 49 años en “¡Qué dice Chile!” y equipo bromea con torta de cumpleaños

Este lunes en el programa de concurso familiar“¡Qué dice Chile!”, por las pantallas de Canal 13, el animador Martín Cárcamo fue celebrado con motivo de su cumpleaños número 49 y el equipo del programa preparó varios presentes para él.

Uno de ellos fue una curiosa torta decorada con varios relojes despertadores encima, en alusión a los constantes atrasos del conductor en las grabaciones del espacio televisivo.

“En todos los capítulos lo molestamos porque llega atrasado. Por eso esta torta es una forma de darle una señal, a ver si se da cuenta, para que llegue a la hora. Yo creo igual que la impuntualidad es parte de su esencia, si no, no sería Martín”, explica con cariño la popular productora de piso del porgrama, Viviana Paulina.

“Es un oasis permanente”

Al respecto, Martín se lo toma a la risa. “No sabía que me iban a dar estos regalos, me parecieron geniales cuando los vi. El equipo siempre me agarra para el chuleteo, pero quiero reclamar que se ha instalado de una forma injusta la idea de que yo soy impuntual, cuando el programa siempre sale al aire a la hora que tiene que salir”, comenta bromeando Martín.

Martín Cárcamo

El “rubio natural” añadió también que valora especialmente el otro regalo que recibió esta tarde: un curioso “disco de platino” como premio porque su jingle de “¡Qué dice Chile!” consiguió acumular más de cinco visitas en Spotify. El disco en cuestión es, eso sí, un disco de corte. “Para mí es sólo el inicio de esta carrera musical, este año vamos a seguir sacando versiones del mismo tema en distintos ritmos”, comentó entre risas.

En torno al ambiente grato y amistoso que rodea “¡Qué dice Chile!”, Martín reflexiona que lo pasa muy bien al grabar sus capítulos día a día, ininterrumpidamente, desde hace más de dos años y medio. “Es un oasis permanente estar haciendo este programa. Ahora en mayo se viene el asado anual que hago en mi casa, tal vez por eso me dieron tanto regalo”, sostuvo.