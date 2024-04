Myriam Hernández recibió máximo reconocimiento por su trayectoria musical: Karol G le envió especial saludo

La destacada artista nacional Myriam Hernández fue honrada con el prestigioso Premio a la Figura Fundamental de la Música Chilena, otorgado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD). El galardón, entregado por unanimidad, busca destacar el impacto a nivel nacional e internacional a lo largo de su carrera musical que ya lleva 35 años.

“Cuando entré hoy y vi las fotografías de mis primeros discos, me quebré mucho”, compartió emocionada Myriam Hernández durante la ceremonia en el Salón San Cristóbal del Hotel Sheraton. “De repente siento que no me merezco esto, pero me encanta recibirlo y que sea en vida. Me siento profeta en mi tierra”, añadió con gratitud.

Así, la destacada cantante celebra largos años de carrera musical, incluso actualmente se encuentra desarrollando su gira intercontinental “Invencible”, la que la ha llevado a presentarse en diversas ciudades y países alrededor del mundo.

Cabe destacar que, recientemente, la artista nacional vivió un especial encuentro con Karol G, luego del show de la Bichota en el Estadio Nacional. Según quedó registrado en un video publicado por la intérprete de “Huele a Peligro”, una vez terminado el show, Hernández acudió tras bambalinas para saludar y felicitar a la cantante colombiana.

Incluso este lunes la Bichota no dudó en enviar un especial saludo a su ídola luego de que fuera premiada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. Así la artista colombiana se hizo presente con un tierno saludo.

“Tu sabes que te tengo mucho respeto, mucho cariño. Agradecida siempre por la oportunidad que me diste en tu propio país. Me alegra mucho que estés recibiendo esto hoy. Te lo mereces demasiado. Te mando un beso de mi corazón y que sean muchos años que sigas bendiciendo al mundo entero, a mi, con tu música, con tu talento, con tu alma y con tu corazón. Te quiero un montón”, expresó Karol G, según consignó ADNChile.