“No lo encuentro tan...”: Karen Doggenweiler reveló su opinión respecto al atractivo de Francisco Kaminski

Tras el bullado quiebre entre Carla Jara y Francisco Kaminski, producto de su romance con Camila Andrade, la animadora Karen Doggenweiler entregó su opinión respecto al atractivo del periodista, de quien consideró que era más simpático que bonito.

Esto, tras preguntarse el motivo por el cual las mujeres “se peleaban” al locutor radial y exconductor de La caja de Pandora de La Red, quien ha demostrado tener gran arrastre con el sexo opuesto.

“Otra cosa que se criticaba harto, es que como que Francisco Kaminski no es tan agraciado como para que se lo peleen tanto”, cuestionó la conductora de Mucho Gusto.

Ante esto, su compañero José Antonio Neme le preguntó directamente si lo encontraba guapo, a lo que ella respondió sin filtro.

“No lo encuentro tan encachao’, más simpático, pero no especialmente agraciado… El que esté libre de pecado…”, confesó, en tono de humor.

Momento antes, Doggenweiler también había bromeado, señalando que “nosotros también nos hemos equivocado en la vida, Jose”, dijo respecto a sus gustos personales, consignó Tiempo X.

Las críticas de Neme a Francisco Kaminski

José Antonio Neme se declaró un férreo defensor de la decisión de Jara de contar su versión en el programa “Podemos hablar”, y desclasificó nuevos antecedentes del romance entre Francisco Kaminski y Camila Andrade.

“El otro día me junté con un amigo que tú (Doggenweiler) conoces, Luis Allende, el de las zapatillas, que también auspicia festivales, y me dice ‘tengo un video’. De Francisco Kaminski y Camila Andrade, porque él estaba ahí cuando pasó esto. Dijo que fue súper extraño todo, como que uno nota que no solamente es el piquito, era mucho más, como que había más contacto físico, me dijo Luchito. Y me dijo que este beso, fue un momento como que transmitieron mucha pasión”, señaló.

Además, agregó que “de verdad yo encuentro que ahí él la cag***. Perdón que lo diga tan chileno, porque tu mujer está viendo esto. ¿Cachai (sic)? Entonces, si la vai (sic) a hacer, por último, ten responsabilidad furtiva”, aseveró.

“Yo entiendo que cuando uno es pareja, igual, aunque se haya acabado la relación, lo que sea, uno tiene que cuidar un poquito al otro. Uno es responsable de las emociones del otro. Es muy humillante esto”, agregó Neme, convencido que Jara estuvo en lo correcto -desde su posición- en dar su versión al estelar de CHV.