“¡Pequeñita pero luchadora!”: Actitud de Oriana Marzoli tras accidente en “¿Ganar o Servir?” provocó diversas reacciones en redes sociales

Durante el nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?” se vivió la primera competencia por equipos, en donde tuvieron que parar la prueba tras un grave accidente de Oriana Marzoli.

La competencia consistió en liberar una catapulta que está sujetada por palos y transportarla por una fosa de agua, luego por un camino con estacas enterradas, y luego usarla para lanzar municiones hacia unas paletas para liberarlas.

No obstante, a los pocos segundos de iniciar, Oriana se trabó el guante en la palanca de la catapulta y gritó de dolor porque se le quedó el dedo enganchado por lo que decidieron detener la prueba por algunos minutos y así revisar la posible lesión de la española.

Eso sí, Oriana insistió en regresar a la competencia: “No voy a parar, no voy a parar... Me tienen que matar. Y encima que les quiten los segundos que nos quitaron”, expresó con decisión. Posteriormente, Pangal le comentó que la quería dejar fuera por su lesión, pero Marzoli insistió en que se encontraba bien para competir y subirse a la plataforma para cumplir su rol junto con Claudio Valdivia.

La reacción de los televidentes

En este contexto, es donde algunos usuarios de las redes sociales reaccionaron a la actitud que tuvo la española tras enfrentarse a la situación, destacando lo aguerrida que fue a pesar de las circunstancias. En tanto, otros cibernautas comentaron que no fue tan grave.

“Oriana se hizo mucho daño en la mano y aun así continuó y quiso seguir es increíble como lo da todo”; “Pasaron como 2 minutos de la prueba y Oriana se pilla la mano durando nada la prueba, se mejoró y pidió que le restaran los minutos que les quitaron djsld la weona peleadora me encanta”; “La Oriana culia weon yo sentí todo el dolor de su mano ctm y ella aún así no se rindió y siguió compitiendo like she is the mother fuckin queen”; “El incidente durante la prueba queda en un susto…y no tenía ninguna duda de que Ori querría seguir compitiendo demostrando su fuerza, coraje, competitividad e implicación. Pequeñita pero luchadora! Brava bebé”; fueron algunos de los comentarios en X.

Reacción accidente Oriana Marzoli | X

