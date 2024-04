¿Posible reconciliación?: Daniela Aránguiz escribió tiernas palabras a Luis Mateucci tras final de “Tierra Brava”

Hace solamente un par de días que se dio a conocer el quiebre entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci, esto luego que supuestamente el argentino comenzara una relación con una de sus compañeras de “Ganar o Servir”. Sin embargo, al parecer, los extortolitos terminaron en buena onda.

Cabe recordar que fue la misma rostro de farándula quien confirmó el fin de su relación: “Yo sé por qué lo hizo, Luis sabe que a mí me cuentan todo del reality, también sé el fondo de esa llamada, y no estoy segura si lo quiero contar. Sé lo que pasó. Me enteré de algo el fin de semana”, expresó Aránguiz sobre el nuevo romance del argentino con Daniela Colett, según consignó Página 7.

Asimismo, la exchica Mekano aseguró que no hablará mal de Mateucci y que comprendió su decisión.

“Nunca voy a hablar mal de él. Sí, me siento enamorada, me dolió, fue relevante en mi vida y me devolvió muchas cosas”, afirmó Aránguiz, poniendo fin a su declaración sobre la ruptura.

El nuevo mensaje de Daniela a Mateucci

No obstante, parece que no está todo perdido y es que Aránguiz le envió un cariñoso mensaje a su ex mediante una publicación en Instagram.

Todo comenzó cuando el participante del reality de Canal 13 compartió una foto junto a su familia tras la final de “Tierra Brava”, en la cual quedó en segundo lugar tras perder el duelo contra Fabio Agostini.

“Fue una competencia dura, los meses de encierro pasan la cuenta, pero con la frente en alto digo protagonista de principio a fin. Felicitaciones @fabioagostinifit por el triunfo”.

“Lo di todo y tuve la suerte de tener a mi familia y amigos en gradería, que viajaron para apoyarme en esta final. Gracias a todos por sus mensajes, menciones y energía, la recibo y se las devuelvo. ¡LOS AMO!”, escribió el trasandino en la publicación de Instagram.

Por su parte, Daniela comentó el post con tiernas palabras: “Tanto amor en una foto. Los quiero mucho a todos”.