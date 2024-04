“Sé lo que hizo”: Daniela Aránguiz aseguró que Luis Mateucci ya estaría con participante de “Ganar o Servir”

Este lunes, Daniela Aránguiz abordó públicamente su reciente quiebre con Luis Mateucci, revelando detalles sobre el fin de su relación luego de que Mateucci confirmara el final de su vínculo de poco más de un año el pasado viernes.

Según Aránguiz, Mateucci se puso en contacto con ella desde el encierro de “Ganar o Servir” para poner fin a la relación, dejando claro que no tenía intenciones de volver atrás. La panelista de Sígueme compartió su sentir en un programa de farándula, expresando que, aunque le duele la situación, aún guarda un gran cariño por Mateucci.

Aránguiz insinuó que todo lo sucedido podría estar relacionado con una estrategia de Ignacio Corvalán, productor de “Ganar o Servir”, sugiriendo que Mateucci estaría involucrado con Daniela Colett, una jugadora del programa que aún no ha sido anunciada oficialmente.

Se enteró del nuevo romance

La panelista de espectáculos reveló que, tras la llamada de Mateucci para terminar la relación, se enteró de que él habría tenido un encuentro con Colett en una fiesta en la casa del reality, donde supuestamente se habrían besado.

“Yo sé por qué lo hizo, Luis sabe que a mí me cuentan todo del reality, también sé el fondo de esa llamada, y no estoy segura si lo quiero contar. Sé lo que pasó. Me enteré de algo el fin de semana”, expresó Aránguiz, según consignó Página 7.

A pesar del dolor que le causa la situación, Aránguiz dejó en claro que no hablará mal de Mateucci y que comprendió su decisión de llamarla antes de terminar la relación para evitar sentimientos de culpabilidad posteriormente.

“Nunca voy a hablar mal de él. Sí, me siento enamorada, me dolió, fue relevante en mi vida y me devolvió muchas cosas”, afirmó Aránguiz, poniendo fin a su declaración sobre la ruptura.